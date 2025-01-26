https://ria.ru/20250126/deportatsiya-1995565696.html

В администрации Трампа оценили перспективы массовой депортации мигрантов

В администрации Трампа оценили перспективы массовой депортации мигрантов - РИА Новости, 26.01.2025

В администрации Трампа оценили перспективы массовой депортации мигрантов

Успех мер нового президента США Дональда Трампа по массовой депортации мигрантов из страны будет зависеть от конгресса, поскольку на это требуется... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:21:00+03:00

2025-01-26T16:21:00+03:00

2025-01-26T16:21:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Успех мер нового президента США Дональда Трампа по массовой депортации мигрантов из страны будет зависеть от конгресса, поскольку на это требуется дополнительное финансирование, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Томас Хоман. "Успех обещанного плана массовой депортации "будет зависеть от того, что конгресс нам предоставит", - приводит телеканал ABC слова Хомана. Хоман в интервью телеканалу заявил, что в настоящее время у Иммиграционной и таможенной полиции США недостаточно финансирования для задержания всех нелегальных мигрантов, которых хотела бы арестовать администрация Трампа. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250124/ssha-1995396940.html

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в мире, сша, дональд трамп