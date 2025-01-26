https://ria.ru/20250126/dengi-1995506153.html

Опрос показал, сколько россияне потратили на новогодние праздники

Опрос показал, сколько россияне потратили на новогодние праздники - РИА Новости, 26.01.2025

Опрос показал, сколько россияне потратили на новогодние праздники

Почти треть жителей России (32%) потратили 10-25% своего ежемесячного бюджета за новогодние праздники, а 28% израсходовали от 25% до 50%, свидетельствуют... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T02:53:00+03:00

2025-01-26T02:53:00+03:00

2025-01-26T02:53:00+03:00

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Почти треть жителей России (32%) потратили 10-25% своего ежемесячного бюджета за новогодние праздники, а 28% израсходовали от 25% до 50%, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", подготовленного для РИА Новости. "Шестнадцать процентов россиян потратили на праздниках менее 10% от ежемесячного бюджета. У большинства россиян (32%) новогодние праздники "съели" от 10% до 25% бюджета. Чуть меньше, 28% опрошенных, выделили на празднование 25-50% месячных доходов", - говорится в исследовании. Согласно опросу, от 50% до 70% бюджета на новогодние торжества потратили 15% респондентов, а десятая часть - более 75% своих ежемесячных средств. При этом чуть больше трети россиян (35%) тратили в основном на подарки, десятая часть - на развлечения: кино, театры, кафе и рестораны. "Небольшая доля респондентов (7%) отправилась в путешествие. Еще меньше (3%) посвятили праздники полезному отдыху, например, спа-процедурам. Зимние виды спорта, такие как лыжи или коньки, выбрал лишь 1% опрошенных. 17% потратили средства на другие цели, самой частой из которой называли продукты", - уточняется в результатах исследования. По данным сервиса, 27% респондентов вовсе не тратили деньги на праздничные развлечения. В исследовании, которое проводилось с 14 по 22 января, приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

https://ria.ru/20250124/prazdniki-1995247462.html

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общество, россия