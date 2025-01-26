https://ria.ru/20250126/demokratiya-1995534316.html

Лукашенко предложил определить единые критерии демократии

Лукашенко предложил определить единые критерии демократии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко предложил определить единые критерии демократии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:44:00+03:00

2025-01-26T11:44:00+03:00

2025-01-26T12:14:00+03:00

минск

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе."Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

минск, белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025, россия, сша