https://ria.ru/20250126/demokratiya-1995534316.html
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:44:00+03:00
2025-01-26T11:44:00+03:00
2025-01-26T12:14:00+03:00
минск
белоруссия
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе."Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025, россия, сша
Минск, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025, Россия, США
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии
Лукашенко предложил определить критерии демократии для оценки и Запада, и Минска