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Лукашенко предложил определить единые критерии демократии - РИА Новости, 26.01.2025
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11:44 26.01.2025 (обновлено: 12:14 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/demokratiya-1995534316.html
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:44:00+03:00
2025-01-26T12:14:00+03:00
минск
белоруссия
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе."Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск", - добавил белорусский лидер.
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минск, белоруссия, в мире, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025, россия, сша
Минск, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025, Россия, США
Лукашенко предложил определить единые критерии демократии

Лукашенко предложил определить критерии демократии для оценки и Запада, и Минска

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что западные страны применяют к Белоруссии и России иные критерии демократичности, чем к самим себе.
"Может, есть какие-то критерии демократичности? Давайте определимся и по этим критериям будем оценивать и Америку, и Великобританию, и Брюссель, и Минск", - добавил белорусский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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