https://ria.ru/20250126/delo-1995590073.html

После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело

После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело - РИА Новости, 26.01.2025

После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:39:00+03:00

2025-01-26T20:39:00+03:00

2025-01-26T20:42:00+03:00

россия

краснодарский край

краснодар

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Кубани. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифт многоэтажного дома зашёл пожилой человек с тростью, затем в уже закрывающуюся кабину зашёл другой мужчина и сразу нажал насколько кнопок. Затем он начал бить дедушку в голову и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени. Но агрессора это не остановило, и в итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, а затем вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать. "В отношении 26-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, фигурант в лифте многоэтажки на улице Воробьева ударил пенсионера не менее четырёх раз в голову, а затем похитил деньги и "другие предметы". Как добавили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан.

https://ria.ru/20250117/delo-1994240760.html

https://ria.ru/20241008/napadenie-1977051252.html

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россия, краснодарский край, краснодар, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)