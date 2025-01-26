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После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело - РИА Новости, 26.01.2025
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20:39 26.01.2025 (обновлено: 20:42 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/delo-1995590073.html
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело - РИА Новости, 26.01.2025
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:39:00+03:00
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россия
краснодарский край
краснодар
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Кубани. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифт многоэтажного дома зашёл пожилой человек с тростью, затем в уже закрывающуюся кабину зашёл другой мужчина и сразу нажал насколько кнопок. Затем он начал бить дедушку в голову и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени. Но агрессора это не остановило, и в итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, а затем вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать. "В отношении 26-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, фигурант в лифте многоэтажки на улице Воробьева ударил пенсионера не менее четырёх раз в голову, а затем похитил деньги и "другие предметы". Как добавили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан.
https://ria.ru/20250117/delo-1994240760.html
https://ria.ru/20241008/napadenie-1977051252.html
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россия, краснодарский край, краснодар, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело

СК завел дело на мужчину, напавшего на пенсионера в лифте и обокравшего его

Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Кубани.
Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифт многоэтажного дома зашёл пожилой человек с тростью, затем в уже закрывающуюся кабину зашёл другой мужчина и сразу нажал насколько кнопок. Затем он начал бить дедушку в голову и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени. Но агрессора это не остановило, и в итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, а затем вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать.
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"В отношении 26-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант в лифте многоэтажки на улице Воробьева ударил пенсионера не менее четырёх раз в голову, а затем похитил деньги и "другие предметы".
Как добавили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан.
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