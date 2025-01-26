https://ria.ru/20250126/delo-1995590073.html
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело - РИА Новости, 26.01.2025
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:39:00+03:00
2025-01-26T20:39:00+03:00
2025-01-26T20:42:00+03:00
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Кубани. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифт многоэтажного дома зашёл пожилой человек с тростью, затем в уже закрывающуюся кабину зашёл другой мужчина и сразу нажал насколько кнопок. Затем он начал бить дедушку в голову и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени. Но агрессора это не остановило, и в итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, а затем вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать. "В отношении 26-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, фигурант в лифте многоэтажки на улице Воробьева ударил пенсионера не менее четырёх раз в голову, а затем похитил деньги и "другие предметы". Как добавили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан.
https://ria.ru/20250117/delo-1994240760.html
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россия, краснодарский край, краснодар, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело
СК завел дело на мужчину, напавшего на пенсионера в лифте и обокравшего его
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Кубани.
Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифт многоэтажного дома зашёл пожилой человек с тростью, затем в уже закрывающуюся кабину зашёл другой мужчина и сразу нажал насколько кнопок. Затем он начал бить дедушку в голову и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени. Но агрессора это не остановило, и в итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, а затем вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать.
"В отношении 26-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ
(грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант в лифте многоэтажки на улице Воробьева ударил пенсионера не менее четырёх раз в голову, а затем похитил деньги и "другие предметы".
Как добавили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан.