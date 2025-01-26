На заморской территории Франции создали "Международный фронт деколонизации"
FP: в Новой Каледонии создали "Международный фронт деколонизации"
© Pixabay / envasaНовая Каледония
© Pixabay / envasa
Новая Каледония. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. На французской заморской территории в Тихом океане, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, создан "Международный фронт деколонизации", куда вошли представители островных территорий Франции и Нидерландов, сообщает агентство Франс Пресс.
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"Пришло время объединиться, чтобы привести наши страны к их полному суверенитету", - следует из документа, принятого по итогам "конгресса последних французских колоний" в Новой Каледонии.
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"Международный фронт деколонизации" основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, Партия освобождения Мартиники и партия из Французской Полинезии "Служить народу".
Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.
В мае прошлого года в Новой Каледонии проходили ожесточенные акции протеста против планируемой конституционной реформы во Франции, меняющей избирательное законодательство. Погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
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Беспорядки также начались и на других французских заморских территориях, в особенности, на Гваделупе и Мартинике в Карибском море, где жители устраивали протесты из-за подорожания жизни. Впервые за 65 лет туда были направлены французские спецотряды по подавлению протестов (CRS).
По оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), цены на продовольствие на острове на 40% выше, чем в самой Франции. Это обусловлено так называемым "морским налогом" - таможенными пошлинами при импорте товаров на французские заморские территории Гваделупу, Мартинику, Французскую Гвиану, Майотту и Реюньон. Это один из старейших сборов французской налоговой системы, введенный в 1670 году на Мартинике. Изначально эта мера должна была быть временной. Налогом облагается огромное количество наименований товаров, завезенных из Франции. Так, наценка на печенье, например, составляет 15%, а на сигареты – 50%.
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