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Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 26.01.2025
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23:28 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 26.01.2025
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом
Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:28:00+03:00
2025-01-26T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского политика в должность 20 января, лидеры пообещали встретиться в ближайшее время, сообщается в заявлении офиса премьера. По данным офиса премьера, Трамп начал разговор, выразив соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата Ника. Во время разговора премьер поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией. "Премьер-министр сегодня говорил с президентом Трампом... Они договорились скоро встретиться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса премьера. В заявлении отмечается, что Стармер отметил роль американского президента в обеспечении обмена заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Британский премьер и Трамп также обсудили торговлю, сотрудничество между странами и совместную работу в сфере безопасности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html
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в мире, великобритания, сша, израиль, дональд трамп, кир стармер, хамас, выборы президента сша — 2024
В мире, Великобритания, США, Израиль, Дональд Трамп, Кир Стармер, ХАМАС, Выборы президента США — 2024
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом

Премьер Британии провел первый с инаугурации Трампа разговор с президентом США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского политика в должность 20 января, лидеры пообещали встретиться в ближайшее время, сообщается в заявлении офиса премьера.
По данным офиса премьера, Трамп начал разговор, выразив соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата Ника. Во время разговора премьер поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией.
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"Премьер-министр сегодня говорил с президентом Трампом... Они договорились скоро встретиться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса премьера.
В заявлении отмечается, что Стармер отметил роль американского президента в обеспечении обмена заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Британский премьер и Трамп также обсудили торговлю, сотрудничество между странами и совместную работу в сфере безопасности на Ближнем Востоке.
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