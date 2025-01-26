https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 26.01.2025
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом
Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:28:00+03:00
2025-01-26T23:28:00+03:00
2025-01-26T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского политика в должность 20 января, лидеры пообещали встретиться в ближайшее время, сообщается в заявлении офиса премьера. По данным офиса премьера, Трамп начал разговор, выразив соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата Ника. Во время разговора премьер поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией. "Премьер-министр сегодня говорил с президентом Трампом... Они договорились скоро встретиться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса премьера. В заявлении отмечается, что Стармер отметил роль американского президента в обеспечении обмена заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Британский премьер и Трамп также обсудили торговлю, сотрудничество между странами и совместную работу в сфере безопасности на Ближнем Востоке.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Великобритания, США, Израиль, Дональд Трамп, Кир Стармер, ХАМАС, Выборы президента США — 2024
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом
Премьер Британии провел первый с инаугурации Трампа разговор с президентом США