https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html

Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом

Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 26.01.2025

Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом

Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:28:00+03:00

2025-01-26T23:28:00+03:00

2025-01-26T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье с момента вступления американского политика в должность 20 января, лидеры пообещали встретиться в ближайшее время, сообщается в заявлении офиса премьера. По данным офиса премьера, Трамп начал разговор, выразив соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата Ника. Во время разговора премьер поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией. "Премьер-министр сегодня говорил с президентом Трампом... Они договорились скоро встретиться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса премьера. В заявлении отмечается, что Стармер отметил роль американского президента в обеспечении обмена заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Британский премьер и Трамп также обсудили торговлю, сотрудничество между странами и совместную работу в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, сша, израиль, дональд трамп, кир стармер, хамас, выборы президента сша — 2024