https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html

СМИ раскрыли, как украинцы вывозят детей в Британию

СМИ раскрыли, как украинцы вывозят детей в Британию - РИА Новости, 26.01.2025

СМИ раскрыли, как украинцы вывозят детей в Британию

Все больше украинских беженцев вынуждены прибегать к сомнительным и иногда нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Великобританию, сообщает газета... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:04:00+03:00

2025-01-26T15:04:00+03:00

2025-01-26T15:04:00+03:00

в мире

великобритания

ирландия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865200736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af1a2f6a1e654d62276b44f983e0b9ee.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все больше украинских беженцев вынуждены прибегать к сомнительным и иногда нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на беженцев и письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купер. "Родители прибегают к все более отчаянным мерам, чтобы доставить своих несовершеннолетних детей в Великобританию. К нам обращаются все больше отчаявшихся людей, заплативших помощникам-мошенникам за совет, который обеспечивает... въезд в Великобританию без погранконтроля через Республику Ирландия", - приводит издание фрагмент письма. По данным издания, причина состоит в том, что с февраля 2024 года украинские беженцы больше не могут стать спонсорами для членов своей семьи, чтобы помочь им прибыть в Великобританию и получить визу. Подобный механизм теперь доступен только гражданам Великобритании и Ирландии, а также тем, кто имеет постоянный вид на жительство. Как пишет газета, когда дети беженцев приезжают в страну через Ирландию, британское МВД либо отказывает им в выдаче визы, либо затягивает с этим, из-за чего дети надолго остаются в "подвешенном состоянии" без легального статуса и возможности нормальной жизни. Как сообщает Settled, в их организацию каждую неделю поступают просьбы о помощи от украинских беженцев, которые доставили своих детей в страну сомнительным путем. Одна из беженок рассказала Independent, что заплатила мошеннику почти 3 тысячи евро (3150 долларов), пытаясь достать визу для своих детей. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне кризиса. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. По состоянию на 17 декабря 2024 года, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу, из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства.

https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html

https://ria.ru/20241126/bezhentsy-1985894138.html

https://ria.ru/20241227/kiev-1991691566.html

великобритания

ирландия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, ирландия, украина