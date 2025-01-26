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В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии - РИА Новости, 26.01.2025
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09:33 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html
В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии
В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии - РИА Новости, 26.01.2025
В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии
Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на Тома Хёйма, который был... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:33:00+03:00
2025-01-26T09:33:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
вудро вильсон
sunday times
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на Тома Хёйма, который был датским министром по делам Гренландии с 1982 по 1987 год. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. По словам Хёйма, в соответствии с условиями соглашения, заключенного более века назад, если бы Дания продавала Гренландию, ей пришлось бы предоставить Британии право преимущественного выкупа. "Если бы Трамп попытался купить Гренландию, ему бы сперва пришлось спросить Лондон. В 1917 году Соединенное Королевство потребовало, чтобы в случае продажи Гренландии Британия имела право преимущественного приобретения", - приводит издание слова Хёйма. Как поясняет газета, сделка 1917 года, о которой идет речь, была частью договоренностей о покупке президентом США Вудро Вильсоном Датской Вест-Индии, ныне известной как Американские Виргинские Острова. США купили их у Дании за 25 миллионов долларов. Один бизнесмен настоятельно советовал Вильсону купить и Гренландию, но тот поначалу не хотел, не видя ценности в этой земле. Когда его наконец убедили в целесообразности покупки, Копенгаген не захотел включать передачу данной территории в сделку по Датской Вест-Индии. Власти Дании также потребовали письменные заверения от США в том, что Гренландия навсегда останется датской, и Вильсон их предоставил. "Это означает, что Соединенные Штаты официально признали, что Гренландия есть и всегда будет датской. Но Трамп, похоже, никогда об этом не слышал", - заявил бывший датский министр по делам Гренландии. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
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в мире, гренландия, дания, сша, вудро вильсон, sunday times
В мире, Гренландия, Дания, США, Вудро Вильсон, Sunday Times
В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии

Бывший датский министр Хёйм: Британия имеет приоритетное право купить Гренландию

© CC0 / mortenkilsholmЛедниковый фьорд Илулиссата в Гренландии
Ледниковый фьорд Илулиссата в Гренландии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© CC0 / mortenkilsholm
Ледниковый фьорд Илулиссата в Гренландии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Великобритания имеет приоритетное право на приобретение Гренландии в случае ее продажи, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на Тома Хёйма, который был датским министром по делам Гренландии с 1982 по 1987 год.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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По словам Хёйма, в соответствии с условиями соглашения, заключенного более века назад, если бы Дания продавала Гренландию, ей пришлось бы предоставить Британии право преимущественного выкупа. "Если бы Трамп попытался купить Гренландию, ему бы сперва пришлось спросить Лондон. В 1917 году Соединенное Королевство потребовало, чтобы в случае продажи Гренландии Британия имела право преимущественного приобретения", - приводит издание слова Хёйма.
Как поясняет газета, сделка 1917 года, о которой идет речь, была частью договоренностей о покупке президентом США Вудро Вильсоном Датской Вест-Индии, ныне известной как Американские Виргинские Острова. США купили их у Дании за 25 миллионов долларов.
Один бизнесмен настоятельно советовал Вильсону купить и Гренландию, но тот поначалу не хотел, не видя ценности в этой земле. Когда его наконец убедили в целесообразности покупки, Копенгаген не захотел включать передачу данной территории в сделку по Датской Вест-Индии. Власти Дании также потребовали письменные заверения от США в том, что Гренландия навсегда останется датской, и Вильсон их предоставил.
"Это означает, что Соединенные Штаты официально признали, что Гренландия есть и всегда будет датской. Но Трамп, похоже, никогда об этом не слышал", - заявил бывший датский министр по делам Гренландии.
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Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияДанияСШАВудро ВильсонSunday Times
 
 
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