https://ria.ru/20250126/bespilotniki-1995512492.html

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.01.2025

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:32:00+03:00

2025-01-26T07:32:00+03:00

2025-01-26T11:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509681.html

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безопасность, россия, рязанская область