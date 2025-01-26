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Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.01.2025
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:32:00+03:00
2025-01-26T07:32:00+03:00
2025-01-26T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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безопасность, россия, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рязанская область
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
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