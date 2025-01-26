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Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.01.2025
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07:32 26.01.2025 (обновлено: 11:41 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/bespilotniki-1995512492.html
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.01.2025
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:32:00+03:00
2025-01-26T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рязанская область
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. &quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточнили в министерстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509681.html
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безопасность, россия, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рязанская область
Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников

Минобороны: над тремя областями России ночью уничтожили 15 БПЛА ВСУ

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве:
  • восемь БПЛА уничтожили над территорией Рязанской области;
  • шесть — над территорией Курской;
  • один – над территорией Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРязанская область
 
 
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