https://ria.ru/20250126/bespilotniki-1995505408.html
В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников
В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 26.01.2025
В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников
Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T02:13:00+03:00
2025-01-26T02:13:00+03:00
2025-01-26T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков."Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", — написал он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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происшествия, рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Малков: в Рязанской области уничтожили несколько беспилотников