https://ria.ru/20250126/bespilotniki-1995505408.html

В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников

В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 26.01.2025

В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников

Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T02:13:00+03:00

2025-01-26T02:13:00+03:00

2025-01-26T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков."Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", — написал он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250126/vzryv-1995505290.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, павел малков