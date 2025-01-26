https://ria.ru/20250126/bespilotnik-1995565845.html
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:22:00+03:00
2025-01-26T16:22:00+03:00
2025-01-26T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
орлан-10 (бпла)
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995565113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c18d9be0eb6b50f70bc5d273a84d682.jpg
СКАДОВСК, 26 янв — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой подразделения. "Сегодня с командного пункта поступило задание <...> Был поднят борт "Орлан-10". Произведена доразведка, цель была найдена и был осуществлен объективный контроль уничтожения этой цели. Цель уничтожена, задание выполнено", — прокомментировал действия расчета оператор управления БПЛА с позывным Банкир. Уточняется, российские ВКС поразили склад боеприпасов и живую силу противника. В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля результатов огневого воздействия.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов "Днепра" до 40 военнослужащих и семь автомобилей.
https://ria.ru/20250121/svo-1994742843.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995565113_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e963379117c452435e7059fd4925cebc.jpg
Работа расчета БПЛА "Орлан-10" на Каховском направлении
Расчет беспилотника "Орлан-10" российской группировки войск "Днепр" обеспечил работу авиации по складу боеприпасов и живой силе противника на каховском направлении, цель была уничтожена.
2025-01-26T16:22
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, орлан-10 (бпла), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Орлан-10 (БПЛА), Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад и живую силу ВСУ