https://ria.ru/20250126/bespilotnik-1995565845.html

Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025

Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:22:00+03:00

2025-01-26T16:22:00+03:00

2025-01-26T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

орлан-10 (бпла)

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СКАДОВСК, 26 янв — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой подразделения. "Сегодня с командного пункта поступило задание <...> Был поднят борт "Орлан-10". Произведена доразведка, цель была найдена и был осуществлен объективный контроль уничтожения этой цели. Цель уничтожена, задание выполнено", — прокомментировал действия расчета оператор управления БПЛА с позывным Банкир. Уточняется, российские ВКС поразили склад боеприпасов и живую силу противника. В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля результатов огневого воздействия.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов "Днепра" до 40 военнослужащих и семь автомобилей.

https://ria.ru/20250121/svo-1994742843.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа расчета БПЛА "Орлан-10" на Каховском направлении Расчет беспилотника "Орлан-10" российской группировки войск "Днепр" обеспечил работу авиации по складу боеприпасов и живой силе противника на каховском направлении, цель была уничтожена. 2025-01-26T16:22 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, орлан-10 (бпла), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии