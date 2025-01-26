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Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 26.01.2025 (обновлено: 16:44 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/bespilotnik-1995565845.html
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:22:00+03:00
2025-01-26T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
орлан-10 (бпла)
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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СКАДОВСК, 26 янв — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой подразделения. "Сегодня с командного пункта поступило задание &lt;...&gt; Был поднят борт "Орлан-10". Произведена доразведка, цель была найдена и был осуществлен объективный контроль уничтожения этой цели. Цель уничтожена, задание выполнено", — прокомментировал действия расчета оператор управления БПЛА с позывным Банкир. Уточняется, российские ВКС поразили склад боеприпасов и живую силу противника. В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля результатов огневого воздействия.По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов "Днепра" до 40 военнослужащих и семь автомобилей.
https://ria.ru/20250121/svo-1994742843.html
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Работа расчета БПЛА "Орлан-10" на Каховском направлении
Расчет беспилотника "Орлан-10" российской группировки войск "Днепр" обеспечил работу авиации по складу боеприпасов и живой силе противника на каховском направлении, цель была уничтожена.
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безопасность, вооруженные силы рф, орлан-10 (бпла), вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Орлан-10 (БПЛА), Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА "Орлан-10" уничтожили склад и живую силу ВСУ

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СКАДОВСК, 26 янв — РИА Новости. Группировка войск "Днепр" с помощью расчета беспилотника "Орлан-10" уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Каховском направлении, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой подразделения.
"Сегодня с командного пункта поступило задание <...> Был поднят борт "Орлан-10". Произведена доразведка, цель была найдена и был осуществлен объективный контроль уничтожения этой цели. Цель уничтожена, задание выполнено", — прокомментировал действия расчета оператор управления БПЛА с позывным Банкир.
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Уточняется, российские ВКС поразили склад боеприпасов и живую силу противника.
В распоряжении агентства оказались кадры объективного контроля результатов огневого воздействия.
По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов "Днепра" до 40 военнослужащих и семь автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФОрлан-10 (БПЛА)Вооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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