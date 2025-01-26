https://ria.ru/20250126/belousov-1995578202.html

Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку

Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку - РИА Новости, 26.01.2025

Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:33:00+03:00

2025-01-26T18:33:00+03:00

2025-01-26T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Об освобождении Великой Новосёлки ранее в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994748224.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)