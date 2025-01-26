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Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 26.01.2025 (обновлено: 18:34 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belousov-1995578202.html
Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку
Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку - РИА Новости, 26.01.2025
Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:33:00+03:00
2025-01-26T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Об освобождении Великой Новосёлки ранее в воскресенье сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994748224.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил бойцов СВО, освободивших Великую Новоселку

Белоусов поздравил соединения "Востока" с освобождением Великой Новоселки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Об освобождении Великой Новосёлки ранее в воскресенье сообщило Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие в окопе в районе Красноармейска (Покровска). Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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