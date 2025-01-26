https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995601472.html

Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов

Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов - РИА Новости, 26.01.2025

Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов, как президентские выборы 2025 года, в Белоруссии еще не было, каких-либо инцидентов в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:30:00+03:00

2025-01-26T23:30:00+03:00

2025-01-26T23:42:00+03:00

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов, как президентские выборы 2025 года, в Белоруссии еще не было, каких-либо инцидентов в министерстве не ожидают. Его слова приводит Telegram-канал МВД."Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение. Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было! Об этом свидетельствуют цифры и, главное, отмечают люди. На сегодня обстановка контролируема, каких-либо инцидентов мы не ожидаем. Уверен, так будет и в дальнейшем", - заявил он.Глава МВД отметил, что при посещении избирательных участков как уполномоченный представитель главы государства по Минску неоднократно слышал слова благодарности от граждан страны и гостей республики за обеспечение безопасности."Нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано", - констатировал он.Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД."Начиная с досрочного голосования они обеспечивали охрану общественного порядка как на избирательных участках, так и в целом по стране", - подчеркнул он.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, воскресенье было основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщали ранее в ЦИК.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995599393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, в мире, иван кубраков, выборы президента белоруссии — 2025, александр лукашенко, минск