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Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов - РИА Новости, 26.01.2025
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23:30 26.01.2025 (обновлено: 23:42 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995601472.html
Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов
Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов - РИА Новости, 26.01.2025
Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов, как президентские выборы 2025 года, в Белоруссии еще не было, каких-либо инцидентов в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:30:00+03:00
2025-01-26T23:42:00+03:00
белоруссия
в мире
иван кубраков
выборы президента белоруссии — 2025
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов, как президентские выборы 2025 года, в Белоруссии еще не было, каких-либо инцидентов в министерстве не ожидают. Его слова приводит Telegram-канал МВД."Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение. Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было! Об этом свидетельствуют цифры и, главное, отмечают люди. На сегодня обстановка контролируема, каких-либо инцидентов мы не ожидаем. Уверен, так будет и в дальнейшем", - заявил он.Глава МВД отметил, что при посещении избирательных участков как уполномоченный представитель главы государства по Минску неоднократно слышал слова благодарности от граждан страны и гостей республики за обеспечение безопасности."Нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано", - констатировал он.Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД."Начиная с досрочного голосования они обеспечивали охрану общественного порядка как на избирательных участках, так и в целом по стране", - подчеркнул он.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, воскресенье было основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщали ранее в ЦИК.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995599393.html
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белоруссия, в мире, иван кубраков, выборы президента белоруссии — 2025, александр лукашенко, минск
Белоруссия, В мире, Иван Кубраков, Выборы президента Белоруссии — 2025, Александр Лукашенко, Минск
Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов

Глава МВД Белоруссии: таких спокойных выборов в стране еще не было

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖенщина у дворца Республики на Октябрьской площади в Минске
Женщина у дворца Республики на Октябрьской площади в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Женщина у дворца Республики на Октябрьской площади в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов, как президентские выборы 2025 года, в Белоруссии еще не было, каких-либо инцидентов в министерстве не ожидают. Его слова приводит Telegram-канал МВД.
"Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение. Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было! Об этом свидетельствуют цифры и, главное, отмечают люди. На сегодня обстановка контролируема, каких-либо инцидентов мы не ожидаем. Уверен, так будет и в дальнейшем", - заявил он.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Глава МВД отметил, что при посещении избирательных участков как уполномоченный представитель главы государства по Минску неоднократно слышал слова благодарности от граждан страны и гостей республики за обеспечение безопасности.
"Нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано", - констатировал он.
Министр поблагодарил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД.
"Начиная с досрочного голосования они обеспечивали охрану общественного порядка как на избирательных участках, так и в целом по стране", - подчеркнул он.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, воскресенье было основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.
Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщали ранее в ЦИК.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
Вчера, 11:47
 
БелоруссияВ миреИван КубраковВыборы президента Белоруссии — 2025Александр ЛукашенкоМинск
 
 
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