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Оппозиция за рубежом не смогла повлиять на выборы, заявили в ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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22:49 26.01.2025 (обновлено: 23:03 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995599393.html
Оппозиция за рубежом не смогла повлиять на выборы, заявили в ЦИК Белоруссии
Оппозиция за рубежом не смогла повлиять на выборы, заявили в ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Оппозиция за рубежом не смогла повлиять на выборы, заявили в ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что комиссия фиксировала попытки воздействия находящейся за рубежом оппозиции на выборы президента, но это особо не РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T22:49:00+03:00
2025-01-26T23:03:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
игорь карпенко
цик белоруссии
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что комиссия фиксировала попытки воздействия находящейся за рубежом оппозиции на выборы президента, но это особо не повлияло на кампанию."Мы отслеживали попытки влиять на избирательную кампанию… Это не создало какого-то негативного фона нашей избирательной кампании. Она прошла в соответствии с законодательством. Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - сказал Карпенко в эфире телеканала "Первый информационный".По его словам, в частности, были попытки призывать граждан Белоруссии то бойкотировать выборы, то голосовать против всех кандидатов, то выйти на какие-то митинги и манифестации. "Они сами не знали, что лучше им предпринять для срыва кампании", - сказал Карпенко. Он признал, что оппозиции, действительно, сложно, не находясь на территории Белоруссии, пытаться влиять на избирательную кампанию в стране.Карпенко также отметил, что были попытки угроз членам избирательных комиссий. Он напомнил, что признанное в Белоруссии экстремистским оппозиционное формирование опубликовало в интернет личные данные 10 тысяч членов комиссий и наблюдателей. По словам Карпенко, оппозицию раззадорило то, что в эту кампанию власти не публиковали в открытом доступе данные членов избирательных комиссий. При этом глава ЦИК, комментируя объем попавших в сеть данных, обратил внимание, что в общей сложности в комиссиях в эту электоральную кампанию работали более 60 тысяч человек.Карпенко поблагодарил генпрокуратуру Белоруссии за то, что она оперативно отреагировала и возбудила уголовное дело о незаконном сборе и распространении персональных данных."В целом это (утечка личных данных – ред.) особо не повлияло на людей, которые они (оппозиция – ред.) хотели буллить. Они не отреагировали на попытку угроз, лишения шенгенских виз", - сказал Карпенко.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК.
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, игорь карпенко, цик белоруссии
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Игорь Карпенко, ЦИК Белоруссии
Оппозиция за рубежом не смогла повлиять на выборы, заявили в ЦИК Белоруссии

ЦИК Белоруссии: попытки оппозиции влиять на выборы не были успешными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что комиссия фиксировала попытки воздействия находящейся за рубежом оппозиции на выборы президента, но это особо не повлияло на кампанию.
"Мы отслеживали попытки влиять на избирательную кампанию… Это не создало какого-то негативного фона нашей избирательной кампании. Она прошла в соответствии с законодательством. Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления", - сказал Карпенко в эфире телеканала "Первый информационный".
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По его словам, в частности, были попытки призывать граждан Белоруссии то бойкотировать выборы, то голосовать против всех кандидатов, то выйти на какие-то митинги и манифестации. "Они сами не знали, что лучше им предпринять для срыва кампании", - сказал Карпенко. Он признал, что оппозиции, действительно, сложно, не находясь на территории Белоруссии, пытаться влиять на избирательную кампанию в стране.
Карпенко также отметил, что были попытки угроз членам избирательных комиссий. Он напомнил, что признанное в Белоруссии экстремистским оппозиционное формирование опубликовало в интернет личные данные 10 тысяч членов комиссий и наблюдателей. По словам Карпенко, оппозицию раззадорило то, что в эту кампанию власти не публиковали в открытом доступе данные членов избирательных комиссий. При этом глава ЦИК, комментируя объем попавших в сеть данных, обратил внимание, что в общей сложности в комиссиях в эту электоральную кампанию работали более 60 тысяч человек.
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Карпенко поблагодарил генпрокуратуру Белоруссии за то, что она оперативно отреагировала и возбудила уголовное дело о незаконном сборе и распространении персональных данных.
"В целом это (утечка личных данных – ред.) особо не повлияло на людей, которые они (оппозиция – ред.) хотели буллить. Они не отреагировали на попытку угроз, лишения шенгенских виз", - сказал Карпенко.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.
Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В ЦИК Белоруссии выразили удивление, что в ЕС не глядя судят о выборах
Вчера, 19:46
 
В миреБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025Игорь КарпенкоЦИК Белоруссии
 
 
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