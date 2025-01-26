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МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
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21:42 26.01.2025 (обновлено: 21:43 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995595291.html
МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах
МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах
МВД Белоруссии заявило в Telegram-канале, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено, обстановка находится под контролем. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:42:00+03:00
2025-01-26T21:43:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии заявило в Telegram-канале, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено, обстановка находится под контролем. Участки для голосования в основной день выборов президента Белоруссии в воскресенье закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК. "Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены. Грубых нарушений не допущено, оперативная обстановка находится под контролем милиции", - говорится в комментарии МВД. Согласно сообщению, сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД реализованы мероприятия по обеспечению общественной безопасности при проведении выборов президента Белоруссии. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации, уточняется в публикации. "В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Развернута работа оперативно-ситуационных штабов всех уровней. Участки для голосования находились под круглосуточной охраной", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что оказывалась вся необходимая помощь членам избирательных комиссий, осуществлялось их сопровождение во время голосования избирателей по месту жительства, а также сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней. "Содействие в обеспечении правопорядка осуществляли члены добровольных дружин и представители ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250126/minsk-1995591681.html
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025
МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах

МВД Белоруссии: грубых нарушений правопорядка на выборах президента не допущено

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. МВД Белоруссии заявило в Telegram-канале, что грубых нарушений правопорядка на выборах президента страны не допущено, обстановка находится под контролем.
Участки для голосования в основной день выборов президента Белоруссии в воскресенье закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК.
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"Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены. Грубых нарушений не допущено, оперативная обстановка находится под контролем милиции", - говорится в комментарии МВД.
Согласно сообщению, сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД реализованы мероприятия по обеспечению общественной безопасности при проведении выборов президента Белоруссии. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации, уточняется в публикации.
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"В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Развернута работа оперативно-ситуационных штабов всех уровней. Участки для голосования находились под круглосуточной охраной", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что оказывалась вся необходимая помощь членам избирательных комиссий, осуществлялось их сопровождение во время голосования избирателей по месту жительства, а также сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней.
"Содействие в обеспечении правопорядка осуществляли члены добровольных дружин и представители ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск", - уточняется в сообщении.
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