https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995592900.html
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии превысила 85 процентов
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии превысила 85 процентов - РИА Новости, 26.01.2025
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии превысила 85 процентов
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:15:00+03:00
2025-01-26T21:15:00+03:00
2025-01-26T21:15:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко. "По стране процент избирателей, получивших бюллетени для голосования, составил 85,7 процента", - заявил Карпенко на брифинге.
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, игорь карпенко, цик белоруссии
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Игорь Карпенко, ЦИК Белоруссии
Итоговая явка на выборах президента Белоруссии превысила 85 процентов
ЦИК Белоруссии: итоговая явка на выборах президента составила 85,7 процента