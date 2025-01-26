https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995592489.html

Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК

Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК - РИА Новости, 26.01.2025

Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК

Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:08:00+03:00

2025-01-26T21:08:00+03:00

2025-01-26T21:16:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

игорь карпенко

цик белоруссии

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко."В восемь часов вечера закрылись участки для голосования, начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках в регионах в целом была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии", - сказал Карпенко на брифинге.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html

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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, игорь карпенко, цик белоруссии