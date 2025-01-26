Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 26.01.2025 (обновлено: 21:16 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995592489.html
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК - РИА Новости, 26.01.2025
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК
Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:08:00+03:00
2025-01-26T21:16:00+03:00
в мире
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
игорь карпенко
цик белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995540366_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_ebb8dbef884dbbd6060d612114f307e0.jpg
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко."В восемь часов вечера закрылись участки для голосования, начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках в регионах в целом была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии", - сказал Карпенко на брифинге.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995540366_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9d5c79331975c7bcbbb9c6cbbe172e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, игорь карпенко, цик белоруссии
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Игорь Карпенко, ЦИК Белоруссии
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК

ЦИК Белоруссии не получал жалоб от граждан в дни выборов президента

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.
"В восемь часов вечера закрылись участки для голосования, начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках в регионах в целом была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии", - сказал Карпенко на брифинге.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
Вчера, 16:10
 
В миреБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025Игорь КарпенкоЦИК Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала