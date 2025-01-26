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Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК - РИА Новости, 26.01.2025
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК
Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:08:00+03:00
2025-01-26T21:08:00+03:00
2025-01-26T21:16:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
игорь карпенко
цик белоруссии
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Злостных правонарушений и каких-либо жалоб от граждан в день голосования на выборах президента Белоруссии не зафиксировано, заявил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко."В восемь часов вечера закрылись участки для голосования, начался процесс подсчета голосов. Обстановка в период основного дня голосования на всех участках в регионах в целом была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии", - сказал Карпенко на брифинге.
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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, игорь карпенко, цик белоруссии
В мире, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Игорь Карпенко, ЦИК Белоруссии
Выборы в Белоруссии прошли без происшествий, заявили в ЦИК
ЦИК Белоруссии не получал жалоб от граждан в дни выборов президента