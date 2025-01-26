https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995588619.html

Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов

Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов - РИА Новости, 27.01.2025

Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-26T20:21:00+03:00

2025-01-26T20:21:00+03:00

2025-01-27T03:01:00+03:00

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олег гайдукевич

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный"."За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8 процента опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6, за Александра Лукашенко — 87,6. Сергей Сыранков набрал 2,7 процента голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк — 1,2, против всех проголосовали 5,1 процента", — сказал он.По словам Алексо, на 320 участках по всей стране работали около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей. По данным ЦИК, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента. С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента республики претендуют пять кандидатов:В бюллетенях также есть графа "Против всех".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко на избирательном участке Лукашенко проголосовал на президентских выборах. 2025-01-26T20:21 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, олег гайдукевич, белоруссия, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025, александр лукашенко, гродненская область, сергей сыранков