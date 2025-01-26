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Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов - РИА Новости, 27.01.2025
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20:21 26.01.2025 (обновлено: 03:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995588619.html
Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов
Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов - РИА Новости, 27.01.2025
Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T20:21:00+03:00
2025-01-27T03:01:00+03:00
в мире
олег гайдукевич
белоруссия
анна канопацкая
выборы президента белоруссии — 2025
александр лукашенко
гродненская область
сергей сыранков
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный"."За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8 процента опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6, за Александра Лукашенко — 87,6. Сергей Сыранков набрал 2,7 процента голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк — 1,2, против всех проголосовали 5,1 процента", — сказал он.По словам Алексо, на 320 участках по всей стране работали около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей. По данным ЦИК, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента. С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента республики претендуют пять кандидатов:В бюллетенях также есть графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
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Лукашенко на избирательном участке
Лукашенко проголосовал на президентских выборах.
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в мире, олег гайдукевич, белоруссия, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025, александр лукашенко, гродненская область, сергей сыранков
В мире, Олег Гайдукевич, Белоруссия, Анна Канопацкая, Выборы президента Белоруссии — 2025, Александр Лукашенко, Гродненская область, Сергей Сыранков

Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".
"За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8 процента опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6, за Александра Лукашенко — 87,6. Сергей Сыранков набрал 2,7 процента голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк — 1,2, против всех проголосовали 5,1 процента", — сказал он.
По словам Алексо, на 320 участках по всей стране работали около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей.
По данным ЦИК, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.

На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей.

Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
Вчера, 00:30
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа "Против всех".
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Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
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