Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, следует из данных экзит-поллов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным экзит-поллов, набирает 87,6 процента голосов на выборах главы республики, сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".
"За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8 процента опрошенных, за Анну Канопацкую — 1,6, за Александра Лукашенко — 87,6. Сергей Сыранков набрал 2,7 процента голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк — 1,2, против всех проголосовали 5,1 процента", — сказал он.
По словам Алексо, на 320 участках по всей стране работали около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей.
По данным ЦИК, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.
На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей.
Процедура выборов президента Белоруссии
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С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа "Против всех".