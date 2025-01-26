https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995584985.html

В ЦИК Белоруссии выразили удивление, что в ЕС не глядя судят о выборах

В ЦИК Белоруссии выразили удивление, что в ЕС не глядя судят о выборах - РИА Новости, 26.01.2025

В ЦИК Белоруссии выразили удивление, что в ЕС не глядя судят о выборах

Секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская выразила удивление тому, как в Евросоюзе могут судить о выборах президента Белоруссии, не видя, как они проходят, и... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T19:46:00+03:00

2025-01-26T19:46:00+03:00

2025-01-26T19:46:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Секретарь белорусского ЦИК Елена Балдовская выразила удивление тому, как в Евросоюзе могут судить о выборах президента Белоруссии, не видя, как они проходят, и не понимая, какая подготовительная работа проведена. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократичными. "У нас на территории страны работает пять сотен практически иностранных, международных наблюдателей. Это не только пространство СНГ, это и европейские наблюдатели, которые присутствуют в стране уже не первый день, были на участках и в период досрочного голосования, и сегодня в течение дня", - сказала Балдовская на брифинге в воскресенье. Она отметила, что для наблюдателей открыты любые участки, они посещают избирательные участки, смотрят, как организовано голосование и высказывают свое впечатление. "Я не знаю, как можно судить о выборах, не видя вообще, как они проходят, не понимая, как это регулируется законодательно, не понимая, какая работа подготовительная проведена, как работают участковые комиссии, какова компетенция людей, которые организовывают выборы", - добавила секретарь ЦИК Белоруссии.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

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в мире, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, евросоюз, кайя каллас