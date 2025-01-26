Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии на 16:00 составила 75,49%
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге.
"Всего приняло участие в голосовании 75,49 процента граждан, выключенных в списки для голосования", — сообщил он.
Процедура выборов президента Белоруссии
Вчера, 00:30
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа "Против всех".