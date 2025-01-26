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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов - РИА Новости, 27.01.2025
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17:04 26.01.2025 (обновлено: 03:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995570010.html
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов - РИА Новости, 27.01.2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T17:04:00+03:00
2025-01-27T03:01:00+03:00
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
олег гайдукевич
александр лукашенко
игорь карпенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге."Всего приняло участие в голосовании 75,49 процента граждан, выключенных в списки для голосования", — сообщил он.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента республики претендуют пять кандидатов:В бюллетенях также есть графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире, олег гайдукевич, александр лукашенко, игорь карпенко, сергей сыранков
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире, Олег Гайдукевич, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, Сергей Сыранков
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии на 16:00 составила 75,49%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге.
"Всего приняло участие в голосовании 75,49 процента граждан, выключенных в списки для голосования", — сообщил он.
Здание правительства Республики Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Процедура выборов президента Белоруссии
Вчера, 00:30
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также есть графа "Против всех".
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
Вчера, 11:47
 
БелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025В миреОлег ГайдукевичАлександр ЛукашенкоИгорь КарпенкоСергей Сыранков
 
 
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