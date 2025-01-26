https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995570010.html

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов - РИА Новости, 27.01.2025

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-26T17:04:00+03:00

2025-01-26T17:04:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 16:00 мск составила 75,49 процента, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге."Всего приняло участие в голосовании 75,49 процента граждан, выключенных в списки для голосования", — сообщил он.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента республики претендуют пять кандидатов:В бюллетенях также есть графа "Против всех".

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995309101.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире, олег гайдукевич, александр лукашенко, игорь карпенко, сергей сыранков