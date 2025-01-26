https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995564352.html
Лукашенко прокомментировал претензии Польши на белорусские земли
Лукашенко прокомментировал претензии Польши на белорусские земли - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко прокомментировал претензии Польши на белорусские земли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша не получит даже метра белорусской территории. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:12:00+03:00
2025-01-26T16:12:00+03:00
2025-01-26T16:12:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша не получит даже метра белорусской территории. "Мы с вами (поляками - ред.) много лет жили в одном государстве. Плохо, хорошо, помогали, потом что-то у нас было, неважно. Вы сегодня претендуете, у вас заявления идут не только от журналистов о претензии на западную Беларусь до Минска, западную Украину… Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске. Кроме того, он отметил, что Белоруссия хочет нормализовать отношения с Польшей, а также призвал Польшу не "кричать против России". "С Калининградом вы хотите там разобраться? Не советую вам, вы понимаете, что это невозможно", - добавил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал претензии Польши на белорусские земли
Лукашенко: Польша не получит даже метра белорусской территории