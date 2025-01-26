https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995543271.html

ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися

ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025

ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, явка превысила 50 процентов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:21:00+03:00

2025-01-26T13:21:00+03:00

2025-01-26T13:45:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, явка превысила 50 процентов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан."В среднем по стране проголосовали 56,64 процента от числа избирателей", — огласил он данные на 12:00.Так, в Брестской области проголосовали более 61 процента, в Гомельской — 62 процента, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54 процентов, в Могилевской — более 58 процентов, а в Минске — более 51 процента.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html

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Ольга Тузова

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире