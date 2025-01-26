ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске
Агитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, явка превысила 50 процентов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.
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"В среднем по стране проголосовали 56,64 процента от числа избирателей", — огласил он данные на 12:00.
Так, в Брестской области проголосовали более 61 процента, в Гомельской — 62 процента, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54 процентов, в Могилевской — более 58 процентов, а в Минске — более 51 процента.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".