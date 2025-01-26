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ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025
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13:21 26.01.2025 (обновлено: 13:45 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995543271.html
ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися
ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися - РИА Новости, 26.01.2025
ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, явка превысила 50 процентов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:21:00+03:00
2025-01-26T13:45:00+03:00
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, явка превысила 50 процентов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан."В среднем по стране проголосовали 56,64 процента от числа избирателей", — огласил он данные на 12:00.Так, в Брестской области проголосовали более 61 процента, в Гомельской — 62 процента, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54 процентов, в Могилевской — более 58 процентов, а в Минске — более 51 процента.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире

ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске
Агитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Агитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, явка превысила 50 процентов, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.
«
"В среднем по стране проголосовали 56,64 процента от числа избирателей", — огласил он данные на 12:00.
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Так, в Брестской области проголосовали более 61 процента, в Гомельской — 62 процента, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54 процентов, в Могилевской — более 58 процентов, а в Минске — более 51 процента.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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