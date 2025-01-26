Генсек СНГ пошутил о "нарушении" на избирательном участке в Белоруссии
Лебедев: на выборах в Белоруссии ребенок против правил зашел в кабинку с мамой
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев пошутил, что видел на одном из участков по выборам президента Белоруссии "нарушение" - двухлетний ребёнок зашел в кабинку с мамой, хотя можно заходить только по одному.
"Мы видели на одном из участков одно из нарушений. Когда в кабину для голосования вошли два человека - мама и ее двухлетняя дочка, которая пыталась повлиять на нее во время голосования, брала бюллетень", - со смехом рассказал он журналистам.
По его словам, наблюдатели решили не фиксировать это нарушение.
"А в остальном все проходит нормально", - резюмировал генсек СНГ.
В 8:00 утра по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии открылись все 5325 участков для голосования, в том числе 207 участков - в больницах, санаториях. Голосование продлится до 20:00.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 41,81%, что практически соответствует явке на досрочном голосовании на прошлых президентских выборах в 2020 году (41,7%). В целом на прошлых президентских выборах в голосовании приняли участие 84,3% от общего числа избирателей. В 2025 году в стране в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.