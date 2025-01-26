https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995540890.html
Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко
Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025
Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко
Минск никогда не отказывался от диалога с Западом и даже сейчас готов на переговоры в том числе с теми странами, которые вели себя агрессивно по отношению к... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:34:00+03:00
2025-01-26T12:34:00+03:00
2025-01-26T12:34:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Минск никогда не отказывался от диалога с Западом и даже сейчас готов на переговоры в том числе с теми странами, которые вели себя агрессивно по отношению к Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Что касается Запада, это для меня важнее, чем диалог, о котором вы говорите (с оппозицией - ред.)… что касается отношений с Западом - мы никогда не отказывались от отношений с Западом", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье. Он уточнил, что Минск готов на диалог в том случае, если на предложение белорусских властей о диалоге европейские соседи ответят положительно. "Даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику", - заверил белорусский президент.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск готов к диалогу с Западом, даже с агрессивными странами