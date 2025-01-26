https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995540890.html

Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025

Минск готов к диалогу с Западом, заявил Лукашенко

Минск никогда не отказывался от диалога с Западом и даже сейчас готов на переговоры в том числе с теми странами, которые вели себя агрессивно по отношению к... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:34:00+03:00

2025-01-26T12:34:00+03:00

2025-01-26T12:34:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Минск никогда не отказывался от диалога с Западом и даже сейчас готов на переговоры в том числе с теми странами, которые вели себя агрессивно по отношению к Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Что касается Запада, это для меня важнее, чем диалог, о котором вы говорите (с оппозицией - ред.)… что касается отношений с Западом - мы никогда не отказывались от отношений с Западом", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье. Он уточнил, что Минск готов на диалог в том случае, если на предложение белорусских властей о диалоге европейские соседи ответят положительно. "Даже с теми, кто проводил против нас агрессивную политику", - заверил белорусский президент.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

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Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025