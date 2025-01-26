https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995535796.html
Лукашенко высказался о диалоге с выехавшей из Белоруссии оппозицией
Лукашенко высказался о диалоге с выехавшей из Белоруссии оппозицией - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко высказался о диалоге с выехавшей из Белоруссии оппозицией
Оппозиция - это те, кто находится в стране, и вести диалог можно только с теми оппозиционерами, от которых что-то зависит, заявил президент Белоруссии Александр РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:55:00+03:00
2025-01-26T11:55:00+03:00
2025-01-26T12:32:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Оппозиция - это те, кто находится в стране, и вести диалог можно только с теми оппозиционерами, от которых что-то зависит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Оппозиция - это те, кто находятся в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.По его словам, некоторые оппозиционеры, которые находятся в Белоруссии, критикуют его уже более 15 лет - и некоторыми людьми такая настойчивость только поддерживается.
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко высказался о диалоге с выехавшей из Белоруссии оппозицией
Лукашенко готов вести диалог с оппозицией, которая находится в Белоруссии