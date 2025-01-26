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Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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11:21 26.01.2025 (обновлено: 11:51 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995529502.html
Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике - это пресмыкание перед старшими братьями в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:21:00+03:00
2025-01-26T11:51:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
выборы президента белоруссии — 2025
сша
европарламент
евросоюз
брюссель
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике - это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне."Во-первых, хочу сказать, что это пресмыкающиеся и пресмыкание перед "старшими братьями" в Вашингтоне", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.По словам Лукашенко, "ребята как всегда поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться"."И давайте откровенно, это что, нам крепко навредило? Нет. Даже откровенно скажу, это нам выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые… во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать (выборы в Белоруссии - ред.)", - отметил белорусский лидер.Он указал, что с подачи белорусской оппозиции Запад и принял это заявление."Цена этого заявления - ноль", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html
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Лукашенко на избирательном участке
Лукашенко проголосовал на президентских выборах.
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в мире, белоруссия, минск, выборы президента белоруссии — 2025, сша, европарламент, евросоюз, брюссель, александр лукашенко, вашингтон
В мире, Белоруссия, Минск, Выборы президента Белоруссии — 2025, США, Европарламент, Евросоюз, Брюссель, Александр Лукашенко, Вашингтон
Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

Лукашенко назвал резолюцию ЕП о выборах в Белоруссии пресмыканием перед США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике - это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне.
"Во-первых, хочу сказать, что это пресмыкающиеся и пресмыкание перед "старшими братьями" в Вашингтоне", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.
По словам Лукашенко, "ребята как всегда поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться".
"И давайте откровенно, это что, нам крепко навредило? Нет. Даже откровенно скажу, это нам выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые… во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать (выборы в Белоруссии - ред.)", - отметил белорусский лидер.
Он указал, что с подачи белорусской оппозиции Запад и принял это заявление.
"Цена этого заявления - ноль", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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В миреБелоруссияМинскВыборы президента Белоруссии — 2025СШАЕвропарламентЕвросоюзБрюссельАлександр ЛукашенкоВашингтон
 
 
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