https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995529502.html

Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике - это пресмыкание перед старшими братьями в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:21:00+03:00

2025-01-26T11:21:00+03:00

2025-01-26T11:51:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике - это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне."Во-первых, хочу сказать, что это пресмыкающиеся и пресмыкание перед "старшими братьями" в Вашингтоне", - сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.По словам Лукашенко, "ребята как всегда поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться"."И давайте откровенно, это что, нам крепко навредило? Нет. Даже откровенно скажу, это нам выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые… во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать (выборы в Белоруссии - ред.)", - отметил белорусский лидер.Он указал, что с подачи белорусской оппозиции Запад и принял это заявление."Цена этого заявления - ноль", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html

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Лукашенко на избирательном участке Лукашенко проголосовал на президентских выборах. 2025-01-26T11:21 true PT1M05S

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Ольга Фомченкова

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