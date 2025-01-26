https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995528216.html
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:17:00+03:00
2025-01-26T11:17:00+03:00
2025-01-26T11:40:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости. Лукашенко традиционно отдал свой голос на участке для голосования номер 1, расположенном в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске. Перед тем как получить бюллетень, Лукашенко тепло пообщался с членами избирательной комиссии. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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"За всех!" – Лукашенко о том, за кого проголосовал на выборах президента
Лукашенко рассказал журналистам, за кого голосовал на выборах: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!".
2025-01-26T11:17
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Действующий глава Белоруссии Лукашенко проголосовал на выборах президента страны