https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995528216.html

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:17:00+03:00

2025-01-26T11:17:00+03:00

2025-01-26T11:40:00+03:00

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента страны, передает корреспондент РИА Новости. Лукашенко традиционно отдал свой голос на участке для голосования номер 1, расположенном в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске. Перед тем как получить бюллетень, Лукашенко тепло пообщался с членами избирательной комиссии. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

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"За всех!" – Лукашенко о том, за кого проголосовал на выборах президента

Лукашенко рассказал журналистам, за кого голосовал на выборах: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!".

2025-01-26T11:17

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