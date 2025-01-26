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Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости, 26.01.2025
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11:06 26.01.2025 (обновлено: 11:46 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995527075.html
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости, 26.01.2025
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов
К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:06:00+03:00
2025-01-26T11:46:00+03:00
белоруссия
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко."На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал он.Как уточнил глава ЦИК, в Брестской и Гомельской областях проголосовал 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45 процентов, а в Минске — не менее 44 процентов.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html
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"За всех!" – Лукашенко о том, за кого проголосовал на выборах президента
Лукашенко рассказал журналистам, за кого голосовал на выборах: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!".
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов

ЦИК: явка на президентских выборах в Белоруссии на 10:00 превысила 47%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке № 40 в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке № 40 в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке № 40 в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
"На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал он.
Как уточнил глава ЦИК, в Брестской и Гомельской областях проголосовал 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45 процентов, а в Минске — не менее 44 процентов.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента.
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На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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