https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995527075.html

Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов

Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости, 26.01.2025

Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов

К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:06:00+03:00

2025-01-26T11:06:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко."На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал он.Как уточнил глава ЦИК, в Брестской и Гомельской областях проголосовал 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45 процентов, а в Минске — не менее 44 процентов.С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html

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"За всех!" – Лукашенко о том, за кого проголосовал на выборах президента Лукашенко рассказал журналистам, за кого голосовал на выборах: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!". 2025-01-26T11:06 true PT0M12S

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Ольга Фомченкова

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире