Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов
ЦИК: явка на президентских выборах в Белоруссии на 10:00 превысила 47%
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке № 40 в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке № 40 в Минске
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
"На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал он.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".