https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html

"Подключайте армию". Над Белоруссией нависла угроза

"Подключайте армию". Над Белоруссией нависла угроза - РИА Новости, 26.01.2025

"Подключайте армию". Над Белоруссией нависла угроза

В первых после неудачной попытки госпереворота президентских выборах в Белоруссии участвуют пятеро кандидатов, включая Александра Лукашенко, который идет на... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:01:00+03:00

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олег гайдукевич

выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В первых после неудачной попытки госпереворота президентских выборах в Белоруссии участвуют пятеро кандидатов, включая Александра Лукашенко, который идет на седьмой срок подряд. Оппозиция не собирается признавать его победу и надеется на восстание при поддержке украинской армии. О возможных вариантах развития событий — в материале РИА Новости.И вновь продолжается бойЗапад заранее "подвел итоги" голосования: Европарламент призвал страны ЕС не признавать результаты. В Минске немедленно указали на грубейшее вмешательство во внутренние дела. В Вашингтоне выборы объявили несвободными. И еще в конце декабря попросили американцев покинуть Белоруссию, а также воздержаться от поездок туда, поскольку возможны уличные беспорядки.Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская делает ставку на государственный переворот. "И здесь свою роль могут сыграть наши военные, которые сейчас находятся на Украине. А мы, как демократические силы, должны быть готовы", — сказала она.В Минске серьезно относятся к этой угрозе. На выборах в 2020-м Тихановская добивалась как минимум второго тура и вывела на акции протеста немало людей. Она давно за границей, но не оставляет надежд вернуться на родину.Лукашенко готов действовать решительно. "Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок", — распорядился он. И допустил временное отключение интернета."Прекрасно понимаем, что такие мероприятия, как электоральная кампания, связаны с возможностью провокаций, расшатывания ситуации. Не исключены, как показал 2020-й, массовые беспорядки. Все наши силы свои задачи знают четко", — отметил первый заместитель командующего внутренними войсками Белоруссии Александр Быков.Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович добавил: "Мы видим, что послужило триггером событий в Сирии. Массовые беспорядки, а на их фоне — вооруженный конфликт. Мы готовы отреагировать на различные инсинуации, нарушения, провокации".Лукашенко впередиБлагодаря конституционной реформе 2022 года теоретически Лукашенко может править до 2035-го. Но в августе ему исполнится 71, поэтому он все чаще задумывается о том, кому передать власть.Его нынешняя электоральная программа называется "Время выбрало нас". По словам президента, в республике накоплен мощный военный потенциал, развивается атомная энергетика, замахнулись на освоение космоса. "Мы сделали это вместе за очень короткий промежуток времени и без излишних ресурсов", — подчеркнул глава государства.Вместе с тем очень велика угроза войны. "С точки зрения геополитики мы находимся в самой высокой за последние восемь десятилетий точке опасности — весь мир вокруг нас охвачен пламенем", — указал Лукашенко. И пообещал обеспечить безопасность, наладить диалог с Западом, побороть коррупцию.Еще три кандидата фактически признают безальтернативность действующего президента, но пытаются обратить его внимание на собственные предвыборные предложения, видимо, рассчитывая на дальнейший карьерный рост. Лидер Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков выдвинул лозунг "Не вместо, а вместе!". Он гарантирует продолжение курса Лукашенко и углубление затеянных им преобразований. Выступает за глубокую интеграцию с Россией на основе Союзного государства и против либерализации, которая, по его мнению, ведет к "майдану".Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич планирует укрепить государственную безопасность, поскольку, как и Лукашенко, видит агрессивные планы Запада. На выборы идет под лозунгом "За сильную Белоруссию!".Помимо этого, Гайдукевич предлагает реформировать избирательную систему таким образом, чтобы представители "пятой колонны и некомпетентные политики, которые идут решать свои вопросы", не могли претендовать на власть. Также он против превращения Белоруссии в парламентскую республику, но за расширение полномочий местных органов власти, чтобы главу государства не отвлекали мелкими вопросами.Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк сделал акцент на молодежной политике, образовании и науке. В частности, он считает необходимым обеспечивать выпускников вузов рабочими местами с высокой зарплатой, предоставлять молодым специалистам льготы по ипотеке.В оппозиции к Лукашенко — только независимый кандидат Анна Канопацкая, участвовавшая и в выборах в 2020 году (набрала 1,67%). Она утверждает, что на Западе Белоруссию никто не ждет, а интеграция с Россией никому не интересна. Для нее главная задача — борьба с демографическим кризисом. Люди уезжают из страны по политическим и экономическим причинам. Чтобы восполнить потери, Канопацкая предлагает в том числе разрешить девушкам вступать в брак с 17 лет и легализовать суррогатное материнство.Воля народаВыборы стартовали 21 января. Досрочно голосовали те, кто не мог это сделать 26-го. Право голоса есть у каждого белорусского гражданина старше 18 лет, не признанного недееспособным и не находящегося в местах лишения свободы. Чтобы получить бюллетень, достаточно продемонстрировать любой документ, удостоверяющий личность, включая студенческий билет.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен в переизбрании Лукашенко. "Это будет бесспорная победа. На местах люди в порыве энтузиазма и желания выслужиться перед начальством могут перегнуть палку и приписать ему лишние голоса. Но в целом ни у кого нет сомнений, что в нынешней непростой ситуации именно он обеспечивает мир и стабильность в республике. В том числе ему удается выдерживать баланс между Востоком и Западом, сохраняя союз с Москвой", — сказал эксперт РИА Новости.Оппозиция способна предпринять очередную попытку объявить какую-нибудь домохозяйку новым президентом, как это было в 2020-м с Тихановской. Однако совершенно очевидно, что противники Лукашенко не пользуются широкой популярностью, заключил Жарихин."Предстоящие выборы — самые скучные и предсказуемые в истории Белоруссии. Лукашенко наберет не меньше 85%. На втором месте может оказаться кандидат "против всех". Реальная оппозиция не участвует, но у действующего главы государства в любом случае нет реальных конкурентов. Канопацкая не пользуется уважением ни у сторонников, ни у противников властей", — отметил политолог Артем Агафонов в беседе с РИА Новости.Он не ждет кардинальных изменений в политике Минска. Вместе с тем президент может заняться подготовкой команды, которая получит власть после него. Уход Лукашенко чреват серьезной нестабильностью в республике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, светлана тихановская, олег гайдукевич, выборы президента белоруссии — 2025