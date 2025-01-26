https://ria.ru/20250126/belorussija-1995600320.html

На выборах в Белоруссии проголосовали 114 граждан, проживающих за границей

На выборах в Белоруссии проголосовали 114 граждан, проживающих за границей - РИА Новости, 26.01.2025

На выборах в Белоруссии проголосовали 114 граждан, проживающих за границей

Сто четырнадцать белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента республики, сообщил ЦИК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:19:00+03:00

2025-01-26T23:19:00+03:00

2025-01-26T23:20:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995518334_0:243:2887:1867_1920x0_80_0_0_1fdf2286426f54dcab838276c34a1822.jpg

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Сто четырнадцать белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента республики, сообщил ЦИК в Telegram-канале. В эти президентские выборы Белоруссия не организовывала участки для голосования за рубежом. Однако в стране были созданы условия для голосования граждан республики, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: были определены шесть участков в Минске и в пяти областных центрах, где они могли отдать свой голос. "Сто четырнадцать граждан, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, прибыли в Беларусь, чтобы принять участие в голосовании", - сообщила пресс-служба ЦИК. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, воскресенье было основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей. Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995598534.html

https://ria.ru/20250125/belorussiya-1995494538.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025