На выборах в Белоруссии проголосовали 114 граждан, проживающих за границей
ЦИК Белоруссии: 114 белорусов, проживающих за границей, проголосовали на выборах
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБаннер выборов президента Белоруссии на Дворце Республики в Минске
Баннер выборов президента Белоруссии на Дворце Республики в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Сто четырнадцать белорусов, постоянно проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента республики, сообщил ЦИК в Telegram-канале.
В эти президентские выборы Белоруссия не организовывала участки для голосования за рубежом. Однако в стране были созданы условия для голосования граждан республики, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: были определены шесть участков в Минске и в пяти областных центрах, где они могли отдать свой голос.
"Сто четырнадцать граждан, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, прибыли в Беларусь, чтобы принять участие в голосовании", - сообщила пресс-служба ЦИК.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, воскресенье было основным днем голосования. Как сообщил в эфире телеканала "Первый информационный" председатель проводившего exit poll Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, опросы показывают, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.
Участки для голосования закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК.