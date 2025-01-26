https://ria.ru/20250126/belgrad-1995554899.html

В Сербии заявили, что не будут отнимать у России "Нефтяную индустрию"

В Сербии заявили, что не будут отнимать у России "Нефтяную индустрию" - РИА Новости, 26.01.2025

В Сербии заявили, что не будут отнимать у России "Нефтяную индустрию"

Официальный Белград не будет отнимать у России "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") и делать что-либо без... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:05:00+03:00

2025-01-26T15:05:00+03:00

2025-01-26T15:05:00+03:00

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БЕЛГРАД, 26 янв - РИА Новости. Официальный Белград не будет отнимать у России "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") и делать что-либо без договоренности с российской стороной, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила 17 января, что следующие четыре недели станут ключевыми в переговорах о санкциях США против NIS. Рабочая группа правительства провела в середине января первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), отдельно - предварительные консультации с российской стороной. "Мы не будем отнимать NIS и не сделаем ничего, о чем нет договоренности с нашими друзьями, с нашими братьями из России... мы не сделали бы чего-то подобного с другими. Мы не примем никаких мер, никаких решений по вопросу NIS, которые не согласованы с Россией. Мы не грабители, не воры, мы не будем отнимать ничьего имущества", - цитирует замглавы правительства Сербии его пресс-служба. По его словам, если бы президент США Дональд Трамп ввел санкции против китайских компаний в Сербии, или третья сторона ввела санкции против европейских компаний на сербской территории, официальный Белград их бы также не поддержал и не национализировал бы подсанкционные активы. "Все, что сейчас происходит, начиная от протестов в Сербии, которые поддержали все партии в Хорватии, бошняцкие партии, их министры ("премьер" самопровозглашенного Косово Альбин - ред.) Курти… до ЕС и Еврокомиссии, которая говорит, что обеспокоена, вплоть до решения умирающей, уходящей администрации Байдена о введении санкций против NIS – это часть гибридных ударов по нашей стране, они неслучайны, имеют одну цель - поссорить нас с Россией навсегда, но этого не будет", - подчеркнул Вулин. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии. Сербский президент Александр Вучич сообщил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Он также попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее были озвучены 45 дней до 25 февраля. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

https://ria.ru/20250104/sanktsii-1992493864.html

https://ria.ru/20241216/vuchich-1989352632.html

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экономика, цены на нефть, сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, дональд трамп, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз