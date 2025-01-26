https://ria.ru/20250126/afiny-1995602037.html

В Афинах на митинге граната попала в голову и ранила фотожурналиста

В Афинах на митинге граната попала в голову и ранила фотожурналиста - РИА Новости, 26.01.2025

В Афинах на митинге граната попала в голову и ранила фотожурналиста

Брошенная полицией светошумовая граната попала в голову и ранила фотожурналиста, освещавшего митинг в Афинах, Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:45:00+03:00

2025-01-26T23:45:00+03:00

2025-01-26T23:45:00+03:00

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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Брошенная полицией светошумовая граната попала в голову и ранила фотожурналиста, освещавшего митинг в Афинах, Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA осуждает применение насилия в отношении коллег и требует наказания виновных. В воскресенье на площади Синтагме в центре Афин возле парламента Греции прошел митинг с требованием полного расследования причин железнодорожной трагедии в Темпи, где 28 февраля 2023 года погибли 57 человек. Акция прошла под лозунгом "У меня нет кислорода" - это последние слова одной из погибших девушек перед смертью. По данным полиции, в митинге участвовали 30 тысяч человек. По оценкам журналистов, было от 70 тысяч до 150 тысяч участников. После митинга неизвестные в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. "Ассоциация иностранной прессы самым решительным образом осуждает применение насилия в отношении коллег-фотожурналистов во время сегодняшнего митинга в связи с крушением поезда Темпи. Полицейские силы широко использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одна из этих гранат попала в голову и ранила бывшего президента Союза фотографов Греции Мариоса Лолоса в Пропилее (площадь в центре Афин недалеко от парламента – ред.), о чем свидетельствуют видео, снятые коллегами на месте событий", - говорится в заявлении Ассоциации. Как отмечает FPA, на других видеороликах сняты другие случаи широкого применения насилия со стороны полиции в отношении фотожурналистов, которые находились на площади Синтагма для освещения митинга. "FPA поддерживает своих коллег и призывает министерство защиты граждан распорядиться о немедленном и полном расследовании инцидента, выявить виновных и наказать их", - говорится в заявлении. FPA напомнила, что греческая полиция на протяжении последних двух лет участвует в работе целевой группы, созданной правительством "для укрепления свободы прессы и безопасности журналистов". "Полицейские участвовали в специальных тренингах и семинарах и взяли на себя обязательство обеспечить надлежащее поведение сотрудников правоохранительных органов по отношению к представителям прессы. Мы вновь подчеркиваем, что эти обязательства должны выполняться, а не просто провозглашаться", - заявила Ассоциация.

https://ria.ru/20250126/nato-1995582963.html

https://ria.ru/20250126/protest-1995598667.html

https://ria.ru/20241123/gretsiya-1985396068.html

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