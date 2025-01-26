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Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
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20:12 26.01.2025 (обновлено: 20:13 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/afiny-1995588099.html
Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ
Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ
Неизвестные спровоцировали беспорядки после многотысячного митинга в центре Афин - молодые люди в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:12:00+03:00
2025-01-26T20:13:00+03:00
в мире
афины
греция
происшествия
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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Неизвестные спровоцировали беспорядки после многотысячного митинга в центре Афин - молодые люди в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым газом, сообщило издание "Прото тема". Митинг на площади Синтагма в центре Афин возле парламента Греции проходил по призыву родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии. Акция прошла под лозунгом "У меня нет кислорода" - это последние слова одной из погибших девушек перед смертью. Вся площадь и близлежащие проспекты и улицы были заполнены людьми. По официальным данным полиции, в митинге участвовали 30 тысяч человек. По оценкам журналистов, было более 70 тысяч митингующих, некоторые оценивают число участников до 150 тысяч. "Столкновения спровоцировали около 50 человек в масках, напавших на полицейских и закидавших их камнями. Полиция применила слезоточивый газ, арестован один человек", - сообщила "Прото тема". Портал опубликовал видео и фотографии нападения и арест одного человека. В местечке Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой состав, погибли 57 человек, десятки человек получили ранения, в основном молодые люди – студенты, ехавшие на учебу. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Греции. Железнодорожники заявляли, что на дороге не работала автоматические системы обеспечения безопасности и световой сигнализации. По мнению многих граждан, в расследовании обстоятельств катастрофы не удалось продвинуться, так как греческие министры защищены от ответственности конституцией.
https://ria.ru/20241126/afiny-1985779688.html
https://ria.ru/20240923/gretsiya-1974277565.html
https://ria.ru/20250126/nato-1995582963.html
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в мире, афины, греция, происшествия
В мире, Афины, Греция, Происшествия
Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ

Прото тема: на митинге в Афинах неизвестные забросали полицию камнями

© РИА Новости / Геннадий МельникМитинг родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи, требующих полного расследования причин трагедии, у парламента Греции в центре Афин
Митинг родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи, требующих полного расследования причин трагедии, у парламента Греции в центре Афин - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Митинг родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи, требующих полного расследования причин трагедии, у парламента Греции в центре Афин. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Неизвестные спровоцировали беспорядки после многотысячного митинга в центре Афин - молодые люди в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым газом, сообщило издание "Прото тема".
Митинг на площади Синтагма в центре Афин возле парламента Греции проходил по призыву родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии. Акция прошла под лозунгом "У меня нет кислорода" - это последние слова одной из погибших девушек перед смертью.
Многотысячный митинг в Афинах против приезда генсека НАТО Марка Рютте - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО
26 ноября 2024, 13:34
Вся площадь и близлежащие проспекты и улицы были заполнены людьми.
По официальным данным полиции, в митинге участвовали 30 тысяч человек. По оценкам журналистов, было более 70 тысяч митингующих, некоторые оценивают число участников до 150 тысяч.
«
"Столкновения спровоцировали около 50 человек в масках, напавших на полицейских и закидавших их камнями. Полиция применила слезоточивый газ, арестован один человек", - сообщила "Прото тема".
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Греческие железнодорожники объявили забастовку
23 сентября 2024, 17:03
Портал опубликовал видео и фотографии нападения и арест одного человека.
В местечке Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой состав, погибли 57 человек, десятки человек получили ранения, в основном молодые люди – студенты, ехавшие на учебу. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Греции. Железнодорожники заявляли, что на дороге не работала автоматические системы обеспечения безопасности и световой сигнализации.
По мнению многих граждан, в расследовании обстоятельств катастрофы не удалось продвинуться, так как греческие министры защищены от ответственности конституцией.
Железнодорожная станция в Греции - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Греции прервали пассажирские перевозки из-за натовской бронетехники
Вчера, 19:16
 
В миреАфиныГрецияПроисшествия
 
 
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