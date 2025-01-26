https://ria.ru/20250126/afiny-1995588099.html

Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ

Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2025

Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ

Неизвестные спровоцировали беспорядки после многотысячного митинга в центре Афин - молодые люди в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:12:00+03:00

2025-01-26T20:12:00+03:00

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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Неизвестные спровоцировали беспорядки после многотысячного митинга в центре Афин - молодые люди в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым газом, сообщило издание "Прото тема". Митинг на площади Синтагма в центре Афин возле парламента Греции проходил по призыву родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии. Акция прошла под лозунгом "У меня нет кислорода" - это последние слова одной из погибших девушек перед смертью. Вся площадь и близлежащие проспекты и улицы были заполнены людьми. По официальным данным полиции, в митинге участвовали 30 тысяч человек. По оценкам журналистов, было более 70 тысяч митингующих, некоторые оценивают число участников до 150 тысяч. "Столкновения спровоцировали около 50 человек в масках, напавших на полицейских и закидавших их камнями. Полиция применила слезоточивый газ, арестован один человек", - сообщила "Прото тема". Портал опубликовал видео и фотографии нападения и арест одного человека. В местечке Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой состав, погибли 57 человек, десятки человек получили ранения, в основном молодые люди – студенты, ехавшие на учебу. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Греции. Железнодорожники заявляли, что на дороге не работала автоматические системы обеспечения безопасности и световой сигнализации. По мнению многих граждан, в расследовании обстоятельств катастрофы не удалось продвинуться, так как греческие министры защищены от ответственности конституцией.

https://ria.ru/20241126/afiny-1985779688.html

https://ria.ru/20240923/gretsiya-1974277565.html

https://ria.ru/20250126/nato-1995582963.html

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в мире, афины, греция, происшествия