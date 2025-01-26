Неизвестные спровоцировали беспорядки после митинга в Афинах, сообщили СМИ
Прото тема: на митинге в Афинах неизвестные забросали полицию камнями
© РИА Новости / Геннадий МельникМитинг родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи, требующих полного расследования причин трагедии, у парламента Греции в центре Афин
Митинг родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи, требующих полного расследования причин трагедии, у парламента Греции в центре Афин. Архивное фото
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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Неизвестные спровоцировали беспорядки после многотысячного митинга в центре Афин - молодые люди в масках забросали полицию камнями, та ответила слезоточивым газом, сообщило издание "Прото тема".
Митинг на площади Синтагма в центре Афин возле парламента Греции проходил по призыву родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи с требованием правосудия и полного расследования причин трагедии. Акция прошла под лозунгом "У меня нет кислорода" - это последние слова одной из погибших девушек перед смертью.
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Вся площадь и близлежащие проспекты и улицы были заполнены людьми.
По официальным данным полиции, в митинге участвовали 30 тысяч человек. По оценкам журналистов, было более 70 тысяч митингующих, некоторые оценивают число участников до 150 тысяч.
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"Столкновения спровоцировали около 50 человек в масках, напавших на полицейских и закидавших их камнями. Полиция применила слезоточивый газ, арестован один человек", - сообщила "Прото тема".
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Портал опубликовал видео и фотографии нападения и арест одного человека.
В местечке Темпи в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года столкнулись скоростной пассажирский поезд Афины-Салоники и грузовой состав, погибли 57 человек, десятки человек получили ранения, в основном молодые люди – студенты, ехавшие на учебу. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Греции. Железнодорожники заявляли, что на дороге не работала автоматические системы обеспечения безопасности и световой сигнализации.
По мнению многих граждан, в расследовании обстоятельств катастрофы не удалось продвинуться, так как греческие министры защищены от ответственности конституцией.