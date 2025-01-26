"Это абсурд": на Западе оценили последствия ударов России по Украине
Меркурис: ударами дронов Украина не сможет компенсировать проигрыш на фронте
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ущерб от атак беспилотников ВСУ по России никак не сравним с ущербом от ракетных ударов по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Потери, которые несет Украина, ужасно высоки. Украинцы вместо того, чтобы признать это, <…> пытаются сказать всем: "да, наша армия разбита и уничтожена, мы теряем действительно важную территорию, Россия и правда все ближе и ближе к реке (Днепру — прим. ред.), но мы все еще можем побороться, потому что совершаем удары беспилотниками по территории России, и это как-то компенсирует то, что на самом деле происходит на линии фронта". Это абсурд", — считает он.
По словам Меркуриса, удары беспилотниками по территории России наносят минимальный ущерб и "почти не затрагивают российское общество".
"Они никак не сравнимы с ракетными ударами, которые Россия наносит по Украине. Однако мы все чаще видим, как украинцы проводят некую ложную параллель между этим предполагаемым воздушным наступлением, которое Украина ведет против России, и наземным наступлением, которое Москва ведет против Киева", — подытожил аналитик.
Ранее британский журнал UnHerd сообщил, что удары беспилотниками по территории России не помогут Киеву добиться поставленных целей. В украинской разведке признали, что поврежденные объекты удается восстановить настолько быстро, что это не позволяет ситуации перерасти в "экзистенциальный кризис". При этом для Киева подобные удары мало что меняют, потому что там почти полностью полагаются на поставки западных ракет и введение новых санкций.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.