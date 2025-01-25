https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995488353.html

Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией

Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 25.01.2025

Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:51:00+03:00

2025-01-25T19:51:00+03:00

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владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, однако в его заявлениях допущено как минимум две ошибки. На это обратило внимание украинское издание "Страна"."Я запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной. <…> Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", — заявил Зеленский. Он также сказал, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом.Как отмечает "Страна", дата подписания указа – 30 сентября 2022 года, когда ВС России уже отошли от Киева. А формулировка документа запрещает переговоры с российским лидером всем представителям Украины, включая самого Зеленского.Накануне президент России Владимир Путин призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html

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