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Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 25.01.2025
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19:51 25.01.2025 (обновлено: 23:33 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995488353.html
Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией
Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 25.01.2025
Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:51:00+03:00
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владимир путин
владимир зеленский
киев
россия
украина
майя санду
нато
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, однако в его заявлениях допущено как минимум две ошибки. На это обратило внимание украинское издание "Страна"."Я запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной. &lt;…&gt; Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", — заявил Зеленский. Он также сказал, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом.Как отмечает "Страна", дата подписания указа – 30 сентября 2022 года, когда ВС России уже отошли от Киева. А формулировка документа запрещает переговоры с российским лидером всем представителям Украины, включая самого Зеленского.Накануне президент России Владимир Путин призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250125/tranzit-1995486428.html
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владимир путин, владимир зеленский, киев, россия, украина, майя санду, нато
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Украина, Майя Санду, НАТО
Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией

Зеленский дважды ошибся, говоря о своем запрете на переговоры с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что издал указ о запрете переговоров с российским руководством под давлением обстоятельств, однако в его заявлениях допущено как минимум две ошибки. На это обратило внимание украинское издание "Страна".
"Я запретил любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной. <…> Я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил", — заявил Зеленский. Он также сказал, что указ был подписан, когда российские войска находились под Киевом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Зеленский нашел новый способ заработать на транзите газа
Вчера, 19:17
Как отмечает "Страна", дата подписания указа – 30 сентября 2022 года, когда ВС России уже отошли от Киева. А формулировка документа запрещает переговоры с российским лидером всем представителям Украины, включая самого Зеленского.
Накануне президент России Владимир Путин призвал спонсоров киевского режиме заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.
Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.
Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США
Вчера, 15:05
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийКиевРоссияУкраинаМайя СандуНАТО
 
 
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