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"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский - РИА Новости, 25.01.2025
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16:32 25.01.2025 (обновлено: 17:07 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995472435.html
"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский
"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский - РИА Новости, 25.01.2025
"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский
Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине, пишет французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 25.01.2025
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине, пишет французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Зеленский загнан в угол! Пока Трамп и Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира!" — указал Филиппо.Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250125/ssha-1995464103.html
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в мире, россия, москва, франция, дональд трамп, владимир путин, джон болтон
В мире, Россия, Москва, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Болтон
"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский

Филиппо обвинил Зеленского в попытках сорвать мирный процесс по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине, пишет французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"Зеленский загнан в угол! Пока Трамп и Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира!" — указал Филиппо.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Опасная ситуация". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 14:28
Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Вчера, 12:31
 
В миреРоссияМоскваФранцияДональд ТрампВладимир ПутинДжон Болтон
 
 
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