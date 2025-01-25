https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995472435.html

"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский

"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский - РИА Новости, 25.01.2025

"Загнан в угол". Во Франции раскрыли, чего пытается добиться Зеленский

Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине, пишет французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине, пишет французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Зеленский загнан в угол! Пока Трамп и Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира!" — указал Филиппо.Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250125/ssha-1995464103.html

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995453065.html

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в мире, россия, москва, франция, дональд трамп, владимир путин, джон болтон