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"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html
"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США
"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США - РИА Новости, 25.01.2025
"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США
После приостановки военной помощи США на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как вести переговоры, заявил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T15:05:00+03:00
2025-01-25T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После приостановки военной помощи США на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как вести переговоры, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х."Таким образом, военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту", — считает он.В субботу Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что инициативы по внутренней политике США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе.В субботу издание Politico также сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995445114.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, агентство по международному развитию сша, марко рубио, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Агентство по международному развитию США, Марко Рубио, Politico
"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США

Профессор Малинен: с приостановкой помощи США Киеву остались лишь переговоры

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После приостановки военной помощи США на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как вести переговоры, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.
"Таким образом, военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском
Вчера, 10:33
В субботу Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что инициативы по внутренней политике США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе.
В субботу издание Politico также сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
СМИ раскрыли, почему Зеленский поменял риторику в своих заявлениях
Вчера, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАгентство по международному развитию СШАМарко РубиоPolitico
 
 
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