https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html

"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США

"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США - РИА Новости, 25.01.2025

"Один вариант". Зеленского прижали к стенке после неожиданного решения США

После приостановки военной помощи США на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как вести переговоры, заявил... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T15:05:00+03:00

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2025-01-25T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. После приостановки военной помощи США на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому не остается ничего другого, кроме как вести переговоры, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х."Таким образом, военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведет либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту", — считает он.В субботу Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что инициативы по внутренней политике США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе.В субботу издание Politico также сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995445114.html

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