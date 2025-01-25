"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском
Журналист Боуз: Зеленский останется в истории как марионетка
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В истории Владимир Зеленский останется скорее не как тот, кто разрушил Украину и подвел ее к падению, а как марионетка Запада в борьбе с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
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Журналист отметил, что Зеленский верит только в прибыль и власть и на сто процентов контролируется извне.
Накануне политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Зеленского, который стал "переоценивать свою роль марионетки".
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В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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