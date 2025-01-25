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"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 25.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 25.01.2025 (обновлено: 14:22 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995445114.html
"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском
"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 25.01.2025
"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском
В истории Владимир Зеленский останется скорее не как тот, кто разрушил Украину и подвел ее к падению, а как марионетка Запада в борьбе с Россией, заявил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:33:00+03:00
2025-01-25T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В истории Владимир Зеленский останется скорее не как тот, кто разрушил Украину и подвел ее к падению, а как марионетка Запада в борьбе с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Зеленский останется в памяти не как архитектор падения Украины, а как картонная фигура для тех, кто контролировал его из тени. Это еще более жалкая роль", — написал он.Журналист отметил, что Зеленский верит только в прибыль и власть и на сто процентов контролируется извне.Накануне политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Зеленского, который стал "переоценивать свою роль марионетки".В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250124/rada-1995337040.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Еще более жалкая роль". На Западе жестко высказались о Зеленском

Журналист Боуз: Зеленский останется в истории как марионетка

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В истории Владимир Зеленский останется скорее не как тот, кто разрушил Украину и подвел ее к падению, а как марионетка Запада в борьбе с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
"Зеленский останется в памяти не как архитектор падения Украины, а как картонная фигура для тех, кто контролировал его из тени. Это еще более жалкая роль", — написал он.
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Журналист отметил, что Зеленский верит только в прибыль и власть и на сто процентов контролируется извне.
Накануне политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что украинский конфликт все больше воспринимается в западных странах как раздражитель, поэтому там начата проработка возможных кандидатур для замены Зеленского, который стал "переоценивать свою роль марионетки".
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В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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