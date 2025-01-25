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СМИ раскрыли, почему Зеленский поменял риторику в своих заявлениях - РИА Новости, 25.01.2025
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10:11 25.01.2025 (обновлено: 14:58 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995442682.html
СМИ раскрыли, почему Зеленский поменял риторику в своих заявлениях
СМИ раскрыли, почему Зеленский поменял риторику в своих заявлениях - РИА Новости, 25.01.2025
СМИ раскрыли, почему Зеленский поменял риторику в своих заявлениях
Владимир Зеленский начал говорить о мирной сделке, чтобы скрыть свои военные и политические провалы, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:11:00+03:00
2025-01-25T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал говорить о мирной сделке, чтобы скрыть свои военные и политические провалы, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность "сделки", чтобы скрыть свое политическое и военное унижение", — говорится в материале.Обозреватель посчитал интересным то, что украинский политик начал говорить о мирном процессе, хотя на самой Украине любые переговоры с Россией запрещены законом.Тем не менее Лейрос подчеркнул, что Киев не сможет диктовать никакие условия в ходе возможного процесса мирного урегулирования, поскольку Украина терпит поражение на поле боя."Лишь Москва может сказать, когда завершится конфликт", — резюмировал автор статьи.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, БРИКС
СМИ раскрыли, почему Зеленский поменял риторику в своих заявлениях

InfoBRICS: Зеленский начал говорить о мирной сделке, чтобы скрыть свои провалы

© Getty Images / NurPhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Getty Images / NurPhoto
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский начал говорить о мирной сделке, чтобы скрыть свои военные и политические провалы, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Судя по всему, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начинает допускать возможность "сделки", чтобы скрыть свое политическое и военное унижение", — говорится в материале.
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Обозреватель посчитал интересным то, что украинский политик начал говорить о мирном процессе, хотя на самой Украине любые переговоры с Россией запрещены законом.
Тем не менее Лейрос подчеркнул, что Киев не сможет диктовать никакие условия в ходе возможного процесса мирного урегулирования, поскольку Украина терпит поражение на поле боя.
«
"Лишь Москва может сказать, когда завершится конфликт", — резюмировал автор статьи.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Верховной рады.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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