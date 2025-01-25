https://ria.ru/20250125/zapad-1995452307.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:23:00+03:00
2025-01-25T12:23:00+03:00
2025-01-25T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_7b5f52f17c8e629bd120eb259b7dcb0f.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995433040.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_52ff1c2c92031a4b45826645f99a65bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад"