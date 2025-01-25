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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025
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12:23 25.01.2025 (обновлено: 12:27 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/zapad-1995452307.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:23:00+03:00
2025-01-25T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995433040.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли более 400 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка
Боевая работа экипажа танка - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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