https://ria.ru/20250125/zapad-1995452307.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 25.01.2025

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:23:00+03:00

2025-01-25T12:23:00+03:00

2025-01-25T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_7b5f52f17c8e629bd120eb259b7dcb0f.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995433040.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины