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Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД - РИА Новости, 25.01.2025
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:03:00+03:00
2025-01-25T08:03:00+03:00
2025-01-25T08:03:00+03:00
россия
артур люкманов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов. "К сожалению, всеобъемлющая международно-правовая защита от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отсутствует – от махинаций мошенников страдают граждане самых разных стран", - сказал дипломат. Бороться с киберпреступностью можно только сообща, но Запад к этому не готов, подчеркнул он. "Некоторые условия противодействия "цифровому" криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности, однако, повторюсь, главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству. На это пока не готовы идти западные правительства, которые покрывают киевский режим и стоящих у него на службе преступников", - подчеркнул Люкманов.
https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Артур Люкманов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
Дипломат Люкманов: западные страны покрывают украинских киберпреступников