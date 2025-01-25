https://ria.ru/20250125/zapad-1995433773.html

Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД

Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД - РИА Новости, 25.01.2025

Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД

Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:03:00+03:00

2025-01-25T08:03:00+03:00

2025-01-25T08:03:00+03:00

россия

артур люкманов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов. "К сожалению, всеобъемлющая международно-правовая защита от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отсутствует – от махинаций мошенников страдают граждане самых разных стран", - сказал дипломат. Бороться с киберпреступностью можно только сообща, но Запад к этому не готов, подчеркнул он. "Некоторые условия противодействия "цифровому" криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности, однако, повторюсь, главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству. На это пока не готовы идти западные правительства, которые покрывают киевский режим и стоящих у него на службе преступников", - подчеркнул Люкманов.

https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире