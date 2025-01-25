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Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД - РИА Новости, 25.01.2025
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https://ria.ru/20250125/zapad-1995433773.html
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД - РИА Новости, 25.01.2025
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД
Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:03:00+03:00
2025-01-25T08:03:00+03:00
россия
артур люкманов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов. "К сожалению, всеобъемлющая международно-правовая защита от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отсутствует – от махинаций мошенников страдают граждане самых разных стран", - сказал дипломат. Бороться с киберпреступностью можно только сообща, но Запад к этому не готов, подчеркнул он. "Некоторые условия противодействия "цифровому" криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности, однако, повторюсь, главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству. На это пока не готовы идти западные правительства, которые покрывают киевский режим и стоящих у него на службе преступников", - подчеркнул Люкманов.
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россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Артур Люкманов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Запад покрывает украинских киберпреступников, заявили в МИД

Дипломат Люкманов: западные страны покрывают украинских киберпреступников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Западные правительства покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников, заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов.
«
"К сожалению, всеобъемлющая международно-правовая защита от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) отсутствует – от махинаций мошенников страдают граждане самых разных стран", - сказал дипломат.
Бороться с киберпреступностью можно только сообща, но Запад к этому не готов, подчеркнул он.
"Некоторые условия противодействия "цифровому" криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности, однако, повторюсь, главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству. На это пока не готовы идти западные правительства, которые покрывают киевский режим и стоящих у него на службе преступников", - подчеркнул Люкманов.
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