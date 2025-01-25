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ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа - РИА Новости, 25.01.2025
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14:21 25.01.2025 (обновлено: 14:31 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/zalozhniki-1995463079.html
ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа
ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа - РИА Новости, 25.01.2025
ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа
В секторе Газа до сих пор удерживаются еще 90 израильских заложников, включая погибших, Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены на родину,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T14:21:00+03:00
2025-01-25T14:31:00+03:00
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сектор газа
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. В секторе Газа до сих пор удерживаются еще 90 израильских заложников, включая погибших, Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены на родину, заявил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС... Израильские силы останутся дислоцированы и будут делать все возможное для защиты граждан Израиля. Наша миссия не закончится, пока все заложники не вернутся домой", - заявил Хагари на брифинге, приветствуя сегодняшнее освобождение из Газы четырех израильских женщин-военнослужащих.
https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html
сектор газа
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Израиль
ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа

ЦАХАЛ: в секторе Газа остаются 90 израильских заложников, включая погибших

© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. В секторе Газа до сих пор удерживаются еще 90 израильских заложников, включая погибших, Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены на родину, заявил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС... Израильские силы останутся дислоцированы и будут делать все возможное для защиты граждан Израиля. Наша миссия не закончится, пока все заложники не вернутся домой", - заявил Хагари на брифинге, приветствуя сегодняшнее освобождение из Газы четырех израильских женщин-военнослужащих.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе
23 января, 22:22
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор ГазаИзраиль
 
 
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