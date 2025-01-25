https://ria.ru/20250125/zalozhniki-1995463079.html

ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа

ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа - РИА Новости, 25.01.2025

ЦАХАЛ рассказала, сколько израильских заложников остается в секторе Газа

В секторе Газа до сих пор удерживаются еще 90 израильских заложников, включая погибших, Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены на родину,... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T14:21:00+03:00

2025-01-25T14:21:00+03:00

2025-01-25T14:31:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. В секторе Газа до сих пор удерживаются еще 90 израильских заложников, включая погибших, Израиль не остановится, пока они все не будут возвращены на родину, заявил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Мы не забудем о 90 заложниках, включая женщин, детей и пожилых людей, которые до сих пор удерживаются в жестоких условиях в плену ХАМАС... Израильские силы останутся дислоцированы и будут делать все возможное для защиты граждан Израиля. Наша миссия не закончится, пока все заложники не вернутся домой", - заявил Хагари на брифинге, приветствуя сегодняшнее освобождение из Газы четырех израильских женщин-военнослужащих.

https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html

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Варвара Скокшина

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, израиль