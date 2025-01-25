https://ria.ru/20250125/zalozhniki-1995451724.html
ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц
ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц - РИА Новости, 25.01.2025
ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц
ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц, это произошло на площади Палестины в городе Газа, трансляцию вел РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:15:00+03:00
2025-01-25T12:15:00+03:00
2025-01-25T13:35:00+03:00
в мире
хамас
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КАИР, 25 янв — РИА Новости. ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц, это произошло на площади Палестины в городе Газа, трансляцию вел телеканал Al Aqsa.Бригады "Аль-Кассам" объявляли, что освободят:В пресс-службе Армии обороны Израиля подтвердили, что ЦАХАЛ вывозит четверых освобожденных заложниц из сектора Газа.В свою очередь, офис по делам пленных и погибших в движении сообщил, что Израиль освободит 200 палестинских заключенных, 121 из которых приговорен к пожизненному заключению.Перемирие на Ближнем ВостокеНа прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html
https://ria.ru/20250120/podarki-1994529310.html
https://ria.ru/20250123/nebenzya-1995217990.html
https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, международный комитет красного креста (мккк), ближний восток, палестина, израиль
В мире, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ближний Восток, Палестина, Израиль
ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц
ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех израильских заложниц
КАИР, 25 янв — РИА Новости. ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц, это произошло на площади Палестины в городе Газа, трансляцию вел телеканал Al Aqsa.
Бригады "Аль-Кассам" объявляли, что освободят:
- Карину Ариев;
- Даниэль Гильбоа;
- Нааму Леви;
- Лири Эльбаг.
В пресс-службе Армии обороны Израиля
подтвердили, что ЦАХАЛ вывозит четверых освобожденных заложниц из сектора Газа.
В свою очередь, офис по делам пленных и погибших в движении сообщил, что Израиль освободит 200 палестинских заключенных, 121 из которых приговорен к пожизненному заключению.
ХАМАС освободило вторую группу заложников в рамках сделки с Израилем по прекращению огня. В первый раз Тель-Авиву передали трех заложниц. Израиль в обмен освободил из тюрем 90 палестинок.
Перемирие на Ближнем Востоке
На прошлой неделе Израиль и ХАМАС
при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.