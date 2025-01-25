https://ria.ru/20250125/zalozhniki-1995451724.html

ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц

ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц - РИА Новости, 25.01.2025

ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех заложниц

ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц, это произошло на площади Палестины в городе Газа, трансляцию вел РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:15:00+03:00

2025-01-25T12:15:00+03:00

2025-01-25T13:35:00+03:00

в мире

хамас

международный комитет красного креста (мккк)

ближний восток

палестина

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

КАИР, 25 янв — РИА Новости. ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) еще четырех израильских заложниц, это произошло на площади Палестины в городе Газа, трансляцию вел телеканал Al Aqsa.Бригады "Аль-Кассам" объявляли, что освободят:В пресс-службе Армии обороны Израиля подтвердили, что ЦАХАЛ вывозит четверых освобожденных заложниц из сектора Газа.В свою очередь, офис по делам пленных и погибших в движении сообщил, что Израиль освободит 200 палестинских заключенных, 121 из которых приговорен к пожизненному заключению.Перемирие на Ближнем ВостокеНа прошлой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993895196.html

https://ria.ru/20250120/podarki-1994529310.html

https://ria.ru/20250123/nebenzya-1995217990.html

https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html

ближний восток

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, международный комитет красного креста (мккк), ближний восток, палестина, израиль