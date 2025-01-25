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Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии
Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии - РИА Новости, 25.01.2025
Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "западной демократией" угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска "последствиями" премьеру Венгрии... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:35:00+03:00
2025-01-25T19:35:00+03:00
2025-01-25T19:35:00+03:00
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виктор орбан
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турецкий поток
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "западной демократией" угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные антироссийские санкции. "А потому что такая западная демократия", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html
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россия, венгрия, польша, мария захарова, виктор орбан, дональд туск, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Венгрия, Польша, Мария Захарова, Виктор Орбан, Дональд Туск, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии
Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией