https://ria.ru/20250125/zaharova-1995487700.html

Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии

Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии - РИА Новости, 25.01.2025

Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "западной демократией" угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска "последствиями" премьеру Венгрии... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T19:35:00+03:00

2025-01-25T19:35:00+03:00

2025-01-25T19:35:00+03:00

россия

венгрия

польша

мария захарова

виктор орбан

дональд туск

турецкий поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "западной демократией" угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные антироссийские санкции. "А потому что такая западная демократия", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.

https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html

россия

венгрия

польша

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россия, венгрия, польша, мария захарова, виктор орбан, дональд туск, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире