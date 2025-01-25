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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 25.01.2025
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08:27 25.01.2025 (обновлено: 08:28 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995434879.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 25.01.2025
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что несколько объектов... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:27:00+03:00
2025-01-25T08:28:00+03:00
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запорожская область
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его данным, в ночь на субботу в 13 населенных пунктах региона прогремели взрывы. "Поступило (несколько - ред.) сообщений о повреждении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в пятницу, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По его данным, в ночь на субботу в 13 населенных пунктах региона прогремели взрывы.
«
"Поступило (несколько - ред.) сообщений о повреждении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в пятницу, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В миреЗапорожская областьКиевРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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