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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 25.01.2025
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что несколько объектов... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:27:00+03:00
2025-01-25T08:27:00+03:00
2025-01-25T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его данным, в ночь на субботу в 13 населенных пунктах региона прогремели взрывы. "Поступило (несколько - ред.) сообщений о повреждении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в пятницу, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250125/strany-1995434591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области взрывы повредили инфраструктуру