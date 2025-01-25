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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T04:48:00+03:00
2025-01-25T04:48:00+03:00
2025-01-25T04:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Хмельницкая область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Хмельницкой области звучит с 2.50 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы