https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995426809.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.01.2025

В Киеве прогремели новые взрывы

Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T03:56:00+03:00

2025-01-25T03:56:00+03:00

2025-01-25T03:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

черкассы

черкасская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в районе Черкасс, а также в пригороде Киева, в Сумах, Кременчуге и Каневе Черкасской области. "Повторный взрыв возле Черкасс... Повторный взрыв в Киеве", - говорится в публикациях в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Черкасской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250125/bespilotnik-1995421103.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html

киев

черкассы

черкасская область

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киев, черкассы, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины