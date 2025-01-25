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В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:56:00+03:00
2025-01-25T03:56:00+03:00
2025-01-25T03:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
черкассы
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в районе Черкасс, а также в пригороде Киева, в Сумах, Кременчуге и Каневе Черкасской области. "Повторный взрыв возле Черкасс... Повторный взрыв в Киеве", - говорится в публикациях в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Черкасской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, черкассы, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черкассы, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы