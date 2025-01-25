Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995426809.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:56:00+03:00
2025-01-25T03:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
черкассы
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в районе Черкасс, а также в пригороде Киева, в Сумах, Кременчуге и Каневе Черкасской области. "Повторный взрыв возле Черкасс... Повторный взрыв в Киеве", - говорится в публикациях в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Черкасской области Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/bespilotnik-1995421103.html
https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html
киев
черкассы
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2b55599dd532d6305458b54985997767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, черкассы, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черкассы, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве.
Работа ПВО в Киеве. - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве и пригороде Черкасс на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в районе Черкасс, а также в пригороде Киева, в Сумах, Кременчуге и Каневе Черкасской области.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Над Брянской областью сбили беспилотник
01:52
"Повторный взрыв возле Черкасс... Повторный взрыв в Киеве", - говорится в публикациях в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Черкасской области Украины звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Автомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по колонне военных грузовиков ВСУ в Сумской области
Вчера, 20:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЧеркассыЧеркасская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала