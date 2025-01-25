Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 25.01.2025 (обновлено: 09:02 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995424554.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T03:30:00+03:00
2025-01-25T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
хмельницкая область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кременчуг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН."Староконстантинов — взрывы &lt;...&gt;. Киев — взрывы", — говорится в публикации.Врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник признал, что после работы ПВО повреждено одно из промышленных предприятий, начался пожар.По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Сумах, Кременчуге, а также в Каневе Черкасской области и в районе Черкасс.Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черкасской, Сумской, Хмельницкой областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995434879.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
хмельницкая область
украина
кременчуг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22b3f617e45c447b9a5a212a12c9da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кременчуг
Специальная военная операция на Украине, Киев, Хмельницкая область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кременчуг
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и Староконстантинове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН.
"Староконстантинов — взрывы <...>. Киев — взрывы", — говорится в публикации.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
Вчера, 20:35
Врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник признал, что после работы ПВО повреждено одно из промышленных предприятий, начался пожар.
По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Сумах, Кременчуге, а также в Каневе Черкасской области и в районе Черкасс.
Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черкасской, Сумской, Хмельницкой областях.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
08:27
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевХмельницкая областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКременчуг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала