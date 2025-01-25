https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995424554.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 25.01.2025

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специальная военная операция на украине

киев

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН."Староконстантинов — взрывы <...>. Киев — взрывы", — говорится в публикации.Врио председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник признал, что после работы ПВО повреждено одно из промышленных предприятий, начался пожар.По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Сумах, Кременчуге, а также в Каневе Черкасской области и в районе Черкасс.Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черкасской, Сумской, Хмельницкой областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html

https://ria.ru/20250125/vzryvy-1995434879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

хмельницкая область

украина

кременчуг

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киев, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кременчуг