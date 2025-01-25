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В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы
В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы - РИА Новости, 25.01.2025
В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Сумах и Кременчуге на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T01:18:00+03:00
2025-01-25T01:18:00+03:00
2025-01-25T01:18:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах и Кременчуге на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Сумской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы
В Сумах и Кременчуге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы