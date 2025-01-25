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В районе Черкасс прогремел взрыв
В районе Черкасс прогремел взрыв - РИА Новости, 25.01.2025
В районе Черкасс прогремел взрыв
Взрыв произошел в городе Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T02:32:00+03:00
2025-01-25T02:32:00+03:00
2025-01-25T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в городе Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на 02.23 мск, в Черкасской области объявлена воздушная тревога. "В районе Черкасс прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Киева, в Сумах, Кременчуге, а также в Каневе Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черкассы, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Черкасская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Черкасс прогремел взрыв
В районе Черкасс на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв